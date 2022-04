La recherche d’un avenir dans les étoiles, par Fragile Existence

L’équipe britannique Fragile Continuum (une équipe de one-man show) se prépare à sortir son prochain jeu, Fragile Existence plus tard cette année.

Une aventure de survie de la race humaine dans les profondeurs du Cosmos. Viens voir…

Fondé (et formé) par Lee Harris, Fragile Continuum travaille sur son projet : Fragile Existence.

Ce qui a commencé comme un simple projet de portfolio par Harris dans le but de faciliter son entrée dans l’industrie du jeu vidéo, a fini par devenir un projet plus sérieux qui, avec le soutien de l’éditeur nord-américain Hooded Horse, deviendra un jeu, peut-être même ce an.

Le nom du jeu s’avère extrêmement approprié, car selon Lee Harris l’histoire de Fragile Existence repose précisément sur la fragilité que nous (les êtres humains) présentons dans le scénario global qu’est l’univers et que d’un instant à l’autre ensuite nous pouvons simplement… disparaître.

Fragile Existence sera un mélange de RTS (Real Time Strategy) avec 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) et se veut un jeu d’aventure et de stratégie qui emmène les joueurs aux confins de l’Espace dans une tentative désespérée pour la survie des Race humaine.

Fragile Existence met les joueurs dans le rôle du commandant d’une flotte de vaisseaux spatiaux qui ont réussi à fuir la Terre lorsque notre planète natale a été attaquée et décimée par une force inconnue.

Forcés de fuir dans l’espace et avec la menace toujours présente dans notre rétroviseur, nous devrons trouver un moyen d’assurer la sécurité de notre flotte et de ses habitants.

Pour cela, nous devrons explorer de vastes systèmes solaires, collecter des ressources sur des planètes susceptibles d’en avoir et même former des colonies sur des planètes considérées comme habitables.

L’idée de Fragile Existence est un peu différente des tendances majoritaires de ce type de jeux, c’est-à-dire qu’au lieu d’avoir l’intention de créer et d’agrandir un véritable Empire, ce jeu nous oblige à gérer toute une civilisation en fuite. Quelque chose de similaire à Galactica, tu te souviens ?

En tant que tel, la responsabilité du joueur sera de maintenir le moral, la santé et la forme de la flotte à toute éventualité.

À bord de notre navire, il y aura plusieurs factions, avec lesquelles le commandant devra savoir négocier et apaiser, ce qui impliquera également une bonne dose de politique et de diplomatie.

Selon Lee Harris, Fragile Existence disposera d’un puissant système de zoom avant et arrière qui permettra aux joueurs d’accéder et de visualiser plus en détail à la fois leurs flottes de navires, les bases qu’ils construisent éventuellement ou même les combats à la surface des planètes et des lunes. .

Fragile Existence, lors de son lancement, devrait être livré avec un éditeur de planètes et de systèmes solaires entièrement équipé, permettant aux joueurs de créer leurs propres campagnes individuelles et de personnaliser leurs expériences de jeu.

Le jeu sera localisé pour le japonais, le chinois, l’espagnol, le français et l’allemand et sortira sur PC plus tard cette année en principe.