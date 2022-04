Des volcans de glace découverts sur Pluton intriguent les scientifiques

Les scientifiques ont découvert que Pluton pouvait cacher quelque chose de chaud à l’intérieur. Impressionnant, cette substance a provoqué d’énormes volcans de glace.

Cette découverte pourrait changer considérablement ce que les scientifiques comprenaient de Pluton.

Récemment, un groupe de scientifiques a révélé avoir détecté des preuves de l’éruption de volcans de glace sur Pluton il y a 100 millions d’années, voire plus récemment. L’étude concernant cette découverte impressionnante a été publiée dans Nature Communications.

En observant Pluton, les scientifiques ont découvert un modèle de terrain irrégulier qui ne ressemblait à rien de jamais vu dans le système solaire. Ce schéma détecté par les experts indique une activité volcanique récente. Cependant, ce n’est pas le type d’activité que nous connaissons.

Selon Kelsi Singer, scientifique planétaire au Southwest Research Institute du Colorado et auteur de l’étude, plutôt que de cracher du magma chaud, les volcans de glace libèrent simplement un « mélange plus épais et plus visqueux de glace d’eau ou même éventuellement un flux solide comme les glaciers ».

Selon l’auteur de l’étude, bien que les scientifiques aient soupçonné l’existence de ces types de volcans de glace, ceux de Pluton « semblent très différents de tout ce qu’ils ont jamais vu ». Pour cette raison, il est possible que cette découverte change ce que l’on sait jusqu’à présent sur la planète naine.

Tout en notant qu’il est compliqué de déterminer l’heure exacte à laquelle ces volcans de glace sont apparus, l’équipe de scientifiques estime qu' »ils pourraient être aussi jeunes que quelques centaines de millions d’années, voire plus jeunes ». De plus, Kelsi Singer a déclaré que la zone de Pluton analysée est très différente du reste de la planète naine – elle est normalement bordée de cratères d’impact. Par conséquent, les scientifiques n’écartent pas l’hypothèse selon laquelle il est toujours en formation.

Il s’agit de la dernière découverte sur Pluton réalisée grâce à des images capturées par New Horizons de la NASA.

Ces découvertes nous amèneront à réévaluer les possibilités de maintenir de l’eau liquide sur de petits mondes glacés éloignés du Soleil. […] Nous ne savons pas ce qui aurait pu fournir la chaleur nécessaire à l’éruption de ces volcans glacés.

David Rothery, professeur de géosciences planétaires à l’Open University, a révélé dans un communiqué.

