Strava : Un business en ligne qui génère 150 millions d’euros

Strava est l’une des plateformes les plus appréciées des sportifs. La plateforme couvre un large éventail d’activités sportives, collecte des données cardiaques et de géoréférencement et fournit un large éventail de statistiques.

Selon des informations récentes, cette plateforme est un business qui rapporte actuellement 150 millions d’euros. Le PDG estime que l’entreprise peut durer encore 100 ans.

Strava compte environ 2300 athlètes d’élite

Strava est l’une des applications les plus populaires pour ceux qui aiment enregistrer leurs activités physiques. Cette application est conçue pour les athlètes et par des athlètes et prend en charge des activités telles que la course, le cyclisme et même la natation. En savoir plus ici

Près de 100 millions de personnes dans le monde utilisent Strava pour enregistrer et partager leurs trajets et balades à vélo. Une activité qui a progressé de 69% en 2021 par rapport aux 100 millions de dollars facturés l’année précédente, ce qui permet d’estimer des revenus de l’ordre de 169 millions de dollars (152 millions d’euros). Selon les déclarations de Michael Horvath, à EFE, « Nous avons construit une marque qui pourrait encore être vivante dans 100 ans ».

L’idée qu’avaient Horvath et Mark Gainey en 2009, lorsqu’ils ont lancé ce service, n’a pas changé : enregistrer des itinéraires en course à pied, randonnée, vélo et bien d’autres sports, pour les partager avec les autres et vérifier leurs progrès. Selon les informations, chaque mois, il y a plus d’un million d’utilisateurs de ce service.

Une partie importante de la communauté Strava sont les 2300 athlètes d’élite qui utilisent l’application de la même manière que 99% de notre communauté, pour trouver la motivation, enregistrer des performances et avoir des données de comparaison.

Parmi les noms d’athlètes d’élite figurent des figures du cyclisme comme le Slovène Tadej Pogacar, le double champion du Tour, le Belge Wout van Aert, le Colombien Egan Bernal ou son partenaire australien Riche Porte, celui qui a enregistré la plus longue distance dans ce filet. au cours de l’année 2021, totalisant 37 643 kilomètres dans son profil.

