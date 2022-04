Êtes-vous un nouvel utilisateur d’iPhone ? Découvrez ces 10 astuces

Vous êtes récemment entré dans le monde des iPhones et vous vous sentez encore un peu perdu ? Sachez qu’il y a 1001 choses que ces smartphones peuvent vous offrir, des personnalisations qui s’adapteront parfaitement à votre profil, aux réglages les plus élevés pour vous garder à l’aise avec votre machine.

Si vous êtes un nouvel utilisateur d’iPhone, ces 10 conseils vous aideront à vous adapter au système.

1. Personnalisez l’écran d’accueil avec les widgets

Lorsque nous recevons un nouveau smartphone, l’une des premières choses que nous voulons est de le rendre à notre goût. Il n’y a donc rien de mieux que de parler des moyens de personnaliser l’écran d’accueil de votre iPhone avec des widgets. En plus de vous permettre d’embellir votre écran d’accueil, les widgets vous permettent également de suivre les informations essentielles directement depuis l’écran d’accueil de votre appareil.

1. Cliquez et maintenez votre doigt sur une zone vide de l’écran jusqu’à ce que les applications commencent à clignoter.

2. Cliquez ensuite sur le « + » dans le coin supérieur gauche de l’écran pour accéder à la bibliothèque de widgets.

3. Trouvez maintenant les widgets que vous aimez et cliquez dessus.

4. Après cela, sélectionnez comment vous voulez qu’il apparaisse et cliquez sur « Ajouter un widget » pour l’ajouter à votre écran principal.

2. Masquer les pages de l’écran principal

L’un des meilleurs moyens de masquer des applications sur votre iPhone consiste à les placer sur une page spécifique de l’écran principal, puis à la masquer. C’est beaucoup plus facile à faire que vous ne le pensez.

1. Cliquez et maintenez votre doigt sur une zone vide de l’écran jusqu’à ce que les icônes commencent à clignoter.

2. Ensuite, cliquez sur le bouton des pages de l’écran principal en bas de l’écran.

3. Sélectionnez les pages de l’écran principal que vous souhaitez masquer et cliquez sur « Ok » dans le coin supérieur droit.

3. Mode de concentration de l’iPhone

Que faire si vous êtes une personne distraite et que vous avez un besoin urgent de quelque chose qui ne vous fait pas perdre votre concentration au travail ? Eh bien, sachez que l’iPhone a une définition de la concentration. Grâce à lui, vous pouvez créer votre propre configuration et choisir qui peut vous appeler et à partir de quelles applications – exclusivement – vous souhaitez recevoir des notifications.

1. Pour commencer, rendez-vous dans les « Paramètres » de votre iPhone.

2. Allez dans « Concentration ».

3. Cliquez sur le « + » puis sur « Personnalisé ».

4. Donnez maintenant à votre configuration un nom, une couleur et une icône, puis cliquez sur « Suivant ».

5. Choisissez les personnes que vous autorisez à vous appeler et les applications que vous autorisez à vous envoyer des notifications.

6. Pour l’activer, allez simplement dans Control Center > cliquez sur « Concentration » et choisissez la configuration que vous souhaitez activer.

Cela apparaîtra actif sur votre écran verrouillé.

4. Centre de contrôle iPhone personnalisé

Ce hub vous donne un accès instantané à toutes vos actions préférées. Par conséquent, vous devez le personnaliser pour vous permettre d’accéder rapidement à ce que vous voulez.

1. Pour commencer, accédez aux « Paramètres » de votre iPhone.

2. Allez ensuite dans « Centre de contrôle ».

Sur cet écran, vous devriez voir plusieurs actions utiles pour diverses fonctionnalités, notamment le mode faible consommation, l’enregistrement d’écran, la lampe de poche et bien d’autres.

3. Cliquez sur le « + » à gauche de la fonctionnalité que vous souhaitez ajouter au centre de contrôle. Si vous souhaitez supprimer une fonctionnalité, cliquez sur le « – » à sa gauche.

5. Personnalisez la page d’accueil de Safari

Que diriez-vous de personnaliser la page d’accueil de Safari avec votre image préférée ? Le navigateur est livré avec des fonds d’écran prédéfinis pour vous permettre de décorer la page d’accueil. De plus, vous pouvez également choisir d’utiliser une image de votre photothèque.

1. Ouvrez « Safari » sur votre iPhone.

2. Cliquez sur « Modifier » en bas de l’écran.

3. Maintenant, vous pouvez sélectionner une image prédéfinie ou cliquer sur le « + » pour choisir une photo dans votre photothèque.

6. Conservez les paramètres de l’appareil photo de votre iPhone

Surtout lors d’une longue séance photo, il est préférable de personnaliser les paramètres de l’appareil photo à l’avance et de les conserver de sorte que lorsque vous sortez et rentrez, vous ayez les mêmes paramètres. Cela vous fait gagner beaucoup de temps et vous permet de capturer des photos avec les paramètres idéaux. De plus, cela rend votre post-édition moins chronophage.

1. Allez dans les « Paramètres » de votre iPhone, puis allez dans « Appareil photo ».

2. Cliquez maintenant sur « Conserver les paramètres ».

3. Choisissez les paramètres que vous souhaitez conserver lorsque l’application appareil photo est redémarrée.

7. Protégez vos notes

Vos notes personnelles méritent une couche de protection supplémentaire. Par conséquent, sécurisez-les pour empêcher tout accès non autorisé.

1. Ouvrez l’application « Notes » sur votre iPhone et accédez à la note que vous souhaitez verrouiller.

2. Cliquez ensuite sur l’icône dans le coin supérieur droit et cliquez sur « Protéger ».

3. Créez ensuite un mot de passe pour vos notes protégées.

A noter que, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un autre moyen de déverrouillage pour gérer vos notes protégées.

8. Enregistrez l’écran de votre iPhone

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d’enregistrer l’écran de votre iPhone. Avec un enregistreur d’écran efficace à votre disposition, vous n’avez pas besoin de recourir à un outil tiers pour enregistrer votre écran.

1. Après avoir ajouté « l’enregistrement d’écran » au centre de contrôle (comme expliqué ci-dessus), accédez-y et cliquez pendant 2 secondes sur l’icône d’enregistrement d’écran.

2. Après cela, cliquez sur le microphone ci-dessous pour autoriser ou non l’enregistrement de votre voix lors de l’enregistrement de l’écran.

3. Pour arrêter l’enregistrement, cliquez à nouveau sur l’icône d’enregistrement.

9. Cachez vos photos personnelles

Avez-vous des photos que vous ne souhaitez pas voir apparaître à chaque fois que vous ouvrez votre application Photos ? Eh bien, sachez que vous pouvez garder toutes ces images cachées.

1. Ouvrez l’application Photos sur votre iPhone.

2. Cliquez sur « Sélectionner » dans le coin supérieur droit et choisissez les photos que vous souhaitez masquer.

3. Après cela, cliquez sur l’icône Partager et choisissez « Masquer ».

4. Maintenant, faites glisser vers le bas et accédez à « Masqué ». Là, vous aurez toutes vos photos cachées.





10. Forcez le redémarrage de votre iPhone

Lorsque vous rencontrez d’éventuels problèmes d’iPhone tels qu’un écran tactile qui ne répond pas et un plantage, vous voudrez pouvoir le forcer à le redémarrer afin que tout redevienne normal. Sachez que cela est possible et facile à faire :

Pour forcer l’iPhone X, l’iPhone XS, l’iPhone XR ou tout autre modèle d’iPhone 11, iPhone 12 ou iPhone 13 à redémarrer, procédez comme suit :

1. Appuyez et relâchez rapidement le bouton d’augmentation du volume, appuyez rapidement et relâchez le bouton de diminution du volume, puis maintenez enfoncé le bouton latéral. Lorsque le logo Apple apparaît, relâchez le bouton.

Si vous n’avez aucun de ces iPhones, voici comment forcer le redémarrage du vôtre.

