MediaTek a terminé 2021 avec 75 millions de SoC de plus sur smartphones que Qualcomm

Nous savons que MediaTek n’est pas la marque la plus populaire sur le marché des processeurs mobiles. Mais personne ne peut nier qu’en effet, c’est l’une des entreprises les plus présentes et les plus importantes de ce secteur.

Et maintenant, selon les dernières informations, MediaTek a clôturé l’année 2021 avec un total de SoC sur smartphones de plus de 75 millions au-dessus de ce que son rival Qualcomm a réalisé.

D’après les informations révélées par le récent rapport Strategy Analytics, MediaTek clôture l’année 2021 avec un avantage clair et indiscutable en ce qui concerne les smartphones vendus avec ses SoC intégrés. Au total, la marque taïwanaise a réalisé un avantage de plus de 75 millions de processeurs mobiles, par rapport au nord-américain Qualcomm.

Les détails indiquent que, malgré tout, Qualcomm a clôturé l’année 2021 avec une augmentation des revenus d’environ 43% par rapport à MediaTek, l’entreprise se concentrant principalement sur les smartphones premium et haut de gamme, comme nous l’avions déjà mentionné ici.

Mais MediaTek est également entré sur le marché des téléphones haut de gamme avec ses puissants processeurs Dimensity 9000. De cette façon, il sera intéressant de savoir comment seront ces résultats pour la fin de l’année 2022 et si, à ce moment-là, Qualcomm reste le leader. leader dans le domaine des équipements haut de gamme ou si, au contraire, la marque taïwanaise peut surpasser sa rivale sur ce marché également.

Selon Sravan Kundojjala, auteur du rapport, il est responsable du secteur des composants mobiles de Strategy Analytics :

Pour la première fois en un an, MediaTek a dépassé Qualcomm en unités et a établi un leadership de plus de 75 millions d’unités dans le processeur d’application (AP) pour smartphones en 2021. MediaTek a capitalisé sur l’abandon par Qualcomm des points d’accès 4G LTE de milieu de gamme. et a remporté la participation en termes de volume. Et malgré la perte en termes d’unités, Qualcomm a terminé 2021 avec 43 % de revenus en plus que MediaTek, grâce à une augmentation du mix de points d’accès premium et haut de gamme à des prix plus élevés. Les deux sociétés ont obtenu de bons résultats dans le segment des points d’accès 5G et ont enregistré une augmentation sur 13 ans des prix de vente moyens des points d’accès.