Microsoft pourrait publier un plan familial Xbox Game Pass

Avec la possibilité que Sony fasse quelques pas en ce qui concerne sa plateforme d’abonnement aux jeux, il semblerait que Microsoft prépare sa contre-attaque dans ce domaine.

Ainsi, selon les dernières informations, la société de Redmond pourra lancer un plan familial pour son service Xbox Game Pass.

Le Xbox Game Pass de Microsoft peut avoir un plan familial

Xbox Game Pass est un service d’abonnement à des jeux qui offre aux joueurs un accès à une large gamme de titres avec différents forfaits en fonction des besoins et des possibilités de chacun.

Mais des rumeurs récentes indiquent que Microsoft, propriétaire de la Xbox, développerait peut-être un plan familial à insérer dans la plateforme de jeu. Et c’est une fonctionnalité que de nombreux joueurs demandent à l’entreprise, car ils considèrent que l’absence d’un plan familial est une lacune du service.

Ce plan permettra ainsi aux clients de partager l’accès au compte avec d’autres éléments. Ainsi, au lieu d’un seul utilisateur, le forfait famille permettra à plusieurs personnes de profiter du service sur le même compte.

Il semble que ce ne soit pas la première fois que Microsoft envisage cette hypothèse. Mais désormais, l’information est fournie par des sources fiables connaissant bien les avancées de l’entreprise de Redmond et qui garantissent qu’elle ira bel et bien de l’avant avec un plan familial. Les sources avancent également que ce nouveau plan pourrait être lancé plus tard cette année 2022.

Les détails indiquent que le plan familial Xbox Game Pass donnera à un total de 5 joueurs l’accès à la même bibliothèque de jeux. De plus, ce sera beaucoup moins cher que si vous deviez payer 5 factures distinctes, comme c’est le cas actuellement. Ainsi, via le système Family Account de Microsoft, les joueurs d’un même pays pourront utiliser le même compte de service, qui sera géré par un titulaire, comme avec Netflix.

Pour l’instant, aucun autre détail n’a été révélé, comme le prix final de ce plan. Nous ne savons pas non plus avec certitude si l’information est vraiment vraie, mais tout indique que Microsoft officialisera la nouvelle très bientôt.

A lire aussi :