La Chine veut contrôler les revenus des streamers. Ils gagnent plus d’argent et sont un mauvais exemple

Il existe de plus en plus de mécanismes dans les réseaux sociaux permettant aux utilisateurs de créer du contenu, qu’il soit créatif ou même simplement exhibitionniste, et, avec cela, de gagner de l’argent. Cette valeur acquise peut se faire par le biais de parrainages de marques ou, comme c’est désormais à la mode, les utilisateurs envoient eux-mêmes cet argent. Il y a banderoles qui gagnent des milliers d’euros par jour en Chine et le gouvernement ne veut pas de ce « mauvais exemple » pour ses jeunes.

La Chine prévoit de nouvelles restrictions sur son secteur en pleine croissance de la diffusion en direct. Les régulateurs préparent des règles qui limitent les « pourboires virtuels ». Cependant, derrière ces nouvelles règles se cache l’évasion fiscale dans l’industrie de la diffusion en direct.

Censurer le contenu et imposer des limites aux pourboires

Pour ceux qui connaissent TikTok par exemple, vous savez que le réseau social permet aux utilisateurs de produire du contenu et de gagner de l’argent soit à partir de parrainages de marques promues dans les vidéos, soit à partir de « trucs » qui peuvent être envoyés dans des « lives » réalisés avec le contenu le plus varié.

Il y a de tout, des gens qui jouent d’instruments, des gens qui font des sons endormis, des gens qui montrent juste leur corps à moitié nu, des gens qui font des compétences ou des utilisateurs qui vous disent des choses insignifiantes dans leur vie. Tout, il y a de tout dans ces live. Et qui dit TikTok dit bien d’autres réseaux sociaux.

En Chine, qui n’a pas TikTok, mais a son réseau jumeau, Douyin (ainsi que bien d’autres), le banderoles les plus populaires en Chine gagnent beaucoup d’argent. Une partie de ces énormes bénéfices provient de la commission qu’ils reçoivent pour promouvoir et même vendre des produits en direct, mais une autre partie, la plus importante pour beaucoup d’entre eux, est gagnée avec l’argent que leurs téléspectateurs leur donnent directement.

Ces valeurs, qui peuvent varier de quelques centimes à environ un millier d’euros d’un coup, selon le Wall Street Journal.

La Chine ne veut pas que les gens reçoivent des pourboires en ligne

Comme on peut le voir, c’est là que le gouvernement chinois n’est pas d’accord. Les autorités considèrent comme une violation des valeurs du pays et un danger pour sa jeunesse que ces banderoles peuvent gagner des milliers d’euros par jour avec leurs émissions en direct.

Ainsi, l’État prévoit de limiter à la fois les dépenses quotidiennes des utilisateurs avec ce type de paiement numérique et les revenus que peuvent percevoir les influenceurs sous forme de pourboires de la part de leurs téléspectateurs.

De plus, une nouvelle forme de censure est également envisagée, des mesures plus strictes pour contrôler les contenus partagés.

Selon les informations compilées par le WSJ, le plafond des pourboires que le gouvernement chinois prévoit de fixer pour banderoles est de 1 570 $ par jour. Aucune information n’a été publiée sur la limite qu’ils veulent imposer aux utilisateurs.

C’est un marché en croissance qui génère déjà des millions. Selon le site Web Channel News Asia, l’activité de streaming dans le pays asiatique est d’environ 30 milliards de dollars par an et la tendance est à la hausse.

Le CNA indique qu’environ 70% des Chinois ayant accès à Internet consomment ce type de contenus, ce qui représente une audience d’environ 700 millions de personnes.

Mais qu’est-ce qui émeut le gouvernement chinois ?

Bien que la rhétorique officielle vise le mauvais exemple, c’est-à-dire gagner de l’argent en ligne comme banderoles ne motive pas les jeunes chinois à chercher un emploi productif, en fait il y a d’autres préoccupations. Le régulateur fiscal chinois a déclaré mercredi 30 mars qu’il réprimerait l’évasion fiscale dans son industrie en plein essor de la diffusion en direct et commencerait à exiger des plateformes en ligne qu’elles signalent les identités, les revenus et les bénéfices de la diffusion en direct tous les six mois.

Il est vrai que la Chine a déjà pris une autre décision de même nature il y a quelques mois, en limitant le temps pendant lequel les mineurs pouvaient jouer à des jeux vidéo. Cependant, c’est une réalité que la diffusion en direct a gagné en popularité en Chine, avec des millions d’influenceurs créant des chaînes sur des réseaux comme Douyin, l’équivalent chinois de TikTok, Kuaishou et d’autres plateformes de vidéos courtes, où ils parlent de sujets tels que le mode de vie. , nourriture, jeux et voyages.

De même, Pékin est également préoccupé par la croissance rapide de ce marché du divertissement, qui est actuellement beaucoup moins réglementé que d’autres médias, ainsi que par les allégations de fraude, de publicité trompeuse et de contenu autour du sexe qui ont énormément augmenté.