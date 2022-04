WhatsApp apporte de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à utiliser les numéros de téléphone dans les messages

Au fil des ans, WhatsApp a grandi d’une manière unique et a assumé un rôle important. C’est actuellement la proposition de communication la plus utilisée sur Internet et elle est présente sur un large éventail de plateformes.

Avec cette présence et cette visibilité, il est naturel que vous receviez des nouvelles constamment et même accélérées. Prouver cela est une nouveauté qui a commencé à être testée cette semaine et qui apporte de nouvelles fonctionnalités aux numéros de téléphone qu’ils reçoivent dans les messages.

WhatsApp a montré, ces dernières semaines, beaucoup de hautes nouvelles. Après avoir montré les nouvelles fonctionnalités associées aux messages audio, il a également décidé de montrer les changements en termes de confidentialité des utilisateurs.

Ce dernier est apparu dans la version de test, où il y a maintenant une nouveauté prête à être essayée et évaluée. Il est associé à ce que les utilisateurs peuvent faire avec les numéros de téléphone qu’ils reçoivent dans les messages que nous échangeons avec les contacts.

À partir de cette version, les utilisateurs disposent de nouvelles options lorsqu’ils cliquent sur ces numéros de téléphone. WhatsApp les évaluera et donnera à l’utilisateur la possibilité de les utiliser, naturellement pour communiquer avec d’autres utilisateurs.

En particulier, vous comprendrez si le numéro est enregistré sur WhatsApp et autorisez le lancement d’une conversation directement à partir de cette notification. Ils peuvent même appeler directement le numéro, ce qui simplifie leur utilisation lors de l’utilisation de ce service.

Si le numéro n’est pas associé à WhatsApp, l’utilisateur aura beaucoup moins d’options disponibles. Vous ne pourrez appeler que le numéro présenté et ajouter ce même nouvel utilisateur à la liste de contacts du smartphone et de WhatsApp.

La nouveauté sera testée et évaluée dans un proche avenir afin qu’elle puisse être parfaite et être un outil utile. C’est un ajout important, pour apporter aux utilisateurs encore plus de contacts et un moyen plus simple de se connecter avec d’autres utilisateurs.