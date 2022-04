OnePlus 10 Pro vs 9 Pro : pourquoi le prédécesseur en vaut toujours la peine

Le OnePlus 9 Pro impressionne déjà par ses performances énormes et son appareil photo de qualité grâce à la coopération avec les professionnels de la photo de Hasselblad. Il va sans dire que le fabricant OnePlus aimerait encore surpasser cela avec le successeur. Et peut! Processeur plus puissant, appareil photo Hasselblad de 2e génération, batterie plus grande, diverses améliorations des détails. Mais le OnePlus 9 Pro s’en sort toujours très bien et rend le prédécesseur particulièrement attractif pour les chasseurs de bonnes affaires et les utilisateurs ordinaires. Ceci est illustré par la comparaison entre le OnePlus 10 Pro et le OnePlus 9 Pro.

Le OnePlus 10 Pro. (Photo: Netcost) Le OnePlus 9 Pro. (Photo: Netcost)

OnePlus 10 Pro contre 9 Pro : écran et processeur

Si vous regardez de plus près les meilleurs smartphones de ces dernières années, vous remarquerez certainement que peu de choses ont changé, en particulier avec les écrans. Haute résolution, 120 Hz, nette et extrêmement lumineuse – il n’y a pas beaucoup de place pour l’amélioration ici. En conséquence, les différences entre l’écran du OnePlus 10 Pro et celui du 9 Pro ne sont pas vraiment grandes.

Sur la photo : le OnePlus 10 Pro. Mais le 9 Pro utilise presque le même écran. (Photo: Netcost)

Mais il y a un détail notable : l’écran LTPO de 2e génération (à nouveau) permet un réglage dynamique du taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz – selon que vous surfez sur le net, jouez à un jeu ou regardez des photos sur Instagram. Cela permet d’économiser l’énergie du 10 Pro. Cela seul vous donne jusqu’à 1,5 heure de temps de veille supplémentaire par rapport au 9 Pro.

OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro Processeur:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Processeur:

Qualcomm Snapdragon 888 Espace de rangement:

8/12 Go de RAM LPDDR5

ROM UFS3.1 128/256 Go Espace de rangement:

8/12 Go de RAM LPDDR5

ROM UFS3.1 128/256 Go Afficher:

6,7 pouces 120 Hz AMOLED avec LTPO (2e génération)

1440 x 3216 / 525ppi

sRGB, affichage P3, profondeur de couleur 10 bits Afficher:

6,7 pouces 120Hz AMOLED avec LTPO

1440 x 3216 / 525ppi

sRGB, affichage P3, profondeur de couleur 10 bits

Benchmark : Le 10 Pro surpasse le 9 Pro

Vous découvrirez une nette différence dans le processeur intégré. En mars 2021, le Snapdragon 888 était considéré comme la mesure de toutes choses, un an plus tard, c’est le Snapdragon 8 Gen 1. Bien sûr, la puce 4 nm du OnePlus 10 Pro est plus rapide – cela devrait être particulièrement visible dans les applications exigeantes telles que Jeux. Néanmoins : Le Snapdragon 888 est toujours extrêmement puissant en termes de performances et d’adéquation au jeu et sera toujours assez bon pour une utilisation quotidienne dans les années à venir.

Le résultat du benchmark animalier OnePlus 10 Pro. Le résultat du benchmark de la faune OnePlus 9 Pro. GeekBench Vulkan résulte du OnePlus 10 Pro. GeekBench Vulkan résulte du OnePlus 9 Pro.

Pas de doute : le Snapdragon 8 Gen 1 du OnePlus 10 Pro est toujours plus avancé. Il est cadencé plus haut, possède une meilleure unité graphique et prend en charge, par exemple, les effets bokeh pour les enregistrements vidéo côté matériel. Le « vieux » 888 ne peut pas suivre dans certains domaines.

En termes de stockage, fondamentalement, rien n’a changé entre le OnePlus 9 Pro et le 10 Pro. Pourquoi devrait-il – jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de ROM sont plus que décents. Malheureusement, les deux smartphones n’ont pas de fente pour carte microSD.

Appareils photo : OnePlus 10 Pro contre OnePlus 9 Pro

En parcourant les données techniques, les caméras ne semblent pas avoir beaucoup changé au bout d’un an…

OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro Caméra frontale:

Sony IMX615 avec 32 mégapixels Caméra frontale:

Sony IMX 471 avec 16 mégapixels (f/2.4) Caméra principale :

Sony IMX 789 avec 48 mégapixels (f/1.8) Samsung Isocell JN1 ultra grand angle avec 50 mégapixels et champ de vision de 150 degrés Appareil photo téléobjectif de 8 mégapixels (f/2.4) Caméra principale :

Sony IMX 789 avec 48 mégapixels (f/1.8) Sony IMX 766 ultra grand-angle avec 50 mégapixels (f/2.2) Appareil photo téléobjectif de 8 mégapixels (f/2.4) Appareil photo monochrome de 2 mégapixels

Mais : ce n’est que la moitié de la vérité, car le OnePlus 10 Pro a apporté des améliorations, notamment au niveau logiciel. Grâce au meilleur processeur du smartphone, par exemple, les photos peuvent être prises en 10 bits et les images RAW en 12 bits. De plus, ce n’est qu’avec le 10 Pro que vous obtenez la deuxième génération de l’appareil photo Hasselblad pour mobile, qui offre des effets de filtre et des options supplémentaires. En fait, la fonction appareil photo du meilleur smartphone actuel de OnePlus est puissante et cache d’excellents éléments pour les photographes et cinéastes ambitieux qui apprécient un post-traitement plus professionnel (sur ordinateur).

Le OnePlus 9 Pro avait déjà un appareil photo Hasselblad. Mais le 10 Pro gagne encore ici. (Photo: Netcost)

Curieusement, le OnePlus 10 Pro ne peut enregistrer « que » des vidéos 8K avec un maximum de 24 images par seconde, le 9 Pro avec 30fps. Cela dit, l’appareil photo du 10 se sent mieux, mais objectivement parlant, celui du prédécesseur est de premier ordre. Le seul regret est que de nombreuses fonctionnalités auraient pu débarquer sur la série 9 via une mise à jour…

Design : une question de goût

Le dos du OnePlus 9 Pro est magnifique, même si vous reconnaissez rapidement vos empreintes digitales. Le module caméra, qui se démarque du boîtier, est frappant, mais presque conventionnel de nos jours. Mais : Le look noble est toujours en vigueur un an après la publication.

Le OnePlus 9 Pro a également un design de haute qualité. (Photo: Netcost)

Et il y a le OnePlus 10 Pro, où les deux couleurs disponibles sont visuellement très différentes. « Volcanic Black » a un dos en verre mat sur lequel les empreintes digitales n’ont aucune chance. « Emerald Forest » dans une grande nuance de vert, d’autre part, est à nouveau « miroir-lisse ». Le module caméra, véritable accroche-regard, est chic sur les deux modèles. La surface en céramique autour des capteurs offre un luxe supplémentaire. Cela les protège également des rayures.

Le module caméra du OnePlus 10 Pro a fière allure. (Photo: Netcost)

Dans l’ensemble, il n’y a pas de « gagnant » ici. Au lieu de cela, le goût personnel décide ici. Mais le fait est que le meilleur Gorilla Glass Victus protège l’avant du OnePlus 10 Pro, et il y a Gorilla Glass 5 à l’arrière.Le OnePlus 9 Pro a Gorilla Glass 5 des deux côtés.

Ce qui rend le OnePlus 10 Pro meilleur que le 9 Pro

Ce qui s’appelait WarpCharge sur le OnePlus 9 Pro est Supervooc sur le OnePlus 10 Pro. Il s’agit de la technologie de charge de la batterie, qui fait un autre bond en avant dans le nouveau téléphone. Supervooc charge votre batterie 5000 mAh du 10 Pro en seulement 32 minutes – 80 watts le rendent possible. Le chargeur est également inclus dans la livraison. Le OnePlus 9 Pro, en revanche, n’utilise « que » 65 watts, avec lesquels vous pouvez remplir la batterie de 4500 mAh en un temps similaire : selon OnePlus en 29 minutes.

OnePlus inclut l’alimentation de 80 watts avec le 10 Pro. (Photo: Netcost)

La charge sans fil de 50 watts du 9 Pro est identique à l’Airvooc de 50 watts du OnePlus 10 Pro. La série 10 charge la batterie sans fil en 47 minutes, la série 9 la batterie légèrement plus petite en 43 minutes. Des valeurs sensationnelles !

Mais il y a quelques autres « petites choses » que le successeur fait mieux :

Nouveau scanner d’empreintes digitales plus rapide

Moteur de jeu HyperBoost pour une expérience de jeu meilleure et plus optimale

Nouveau moteur de vibration pour un retour haptique encore plus précis et en même temps plus silencieux

Étalonnage double couleur pour des représentations de couleurs encore plus authentiques et naturelles sur l’écran

Vous devez décider par vous-même à quel point cela est important pour vous.

Conclusion : le OnePlus 9 Pro en vaut toujours la peine

Vous l’avez peut-être déjà lu dans notre test du OnePlus 10 Pro : le nouveau smartphone haut de gamme est une technologie fantastique et de haute qualité qui est très amusante. Mais c’était aussi le cas avec le OnePlus 9 Pro. Et surtout, rien n’a changé.

Le OnePlus 9 Pro est toujours une grande recommandation. (Photo: Netcost)

Le OnePlus 10 Pro est un développement ultérieur cohérent avec des améliorations sensibles : l’appareil photo offre encore plus de « gimmicks », les performances ne font pratiquement aucun doute. Et le design est facile à aimer.

Mais : Le modèle haut de gamme coûte un peu moins de 1000 euros. Le prédécesseur, qui est toujours très bon, est un coin entier moins cher, qui a toujours l’air vraiment sympa, offre beaucoup de « puissance » et un appareil photo réussi ainsi que toutes les fonctionnalités pertinentes telles que la 5G, le Wi-Fi 6 ou le Bluetooth 5.2. Quoi qu’il en soit : OnePlus a repris de nombreux composants pour la plupart, y compris l’écran, la mémoire rapide et bien sûr l’élégant système d’exploitation OxygenOS.

Si vous voulez la dernière nouveauté, optez pour le OnePlus 10 Pro. (Photo: Netcost)

Si vous recherchez un appareil polyvalent et que vous ne voulez pas dépenser autant, le OnePlus 9 Pro est une grande recommandation. Et si vous ne voulez faire aucun compromis et aimez les innombrables réglages d’appareil photo avec un facteur Hasselblad, alors une chose est claire : vous avez besoin du OnePlus 10 Pro.