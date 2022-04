Rien présenté votre smartphone? Non, Another (1) n’est qu’une blague du 1er avril

Depuis que Carl Pei a créé Nothing, on attend beaucoup de cette nouvelle société. En misant sur un design innovant, il crée des appareils qui rompent avec ce qui est normal et que le marché a l’habitude d’avoir comme alternatives.

On sait qu’un nouveau smartphone fera bientôt son apparition en provenance directe de Nothing, mais il n’y a toujours pas beaucoup d’informations. Hier 1er avril, la société a décidé d’en dévoiler plus et a présenté Another (1). C’était une blague, mais cela a suscité des attentes encore plus élevées.

On attend beaucoup de ce que Nothing présentera sur son nouveau smartphone. Au vu de ce qu’il a révélé avec ses bourgeons, l’oreille Nothing (1), celle-ci devrait être complètement différente de la normale, se démarquant par ses caractéristiques techniques et aussi par son design.

Pour créer encore plus de buzz avec leur prochaine proposition, Nothing a commencé à faire parler de leur Another (1) à la veille du poisson d’avril. Il a posté une image de ce prétendu nouveau smartphone sur Twitter, avec la légende « (1) plus de chose ».

Il était également promis pour le 1er avril la présentation d’un nouvel appareil, sans qu’il soit précisé qu’il s’agirait du nouveau smartphone. Et avec la promesse faite, la date et le moment sont arrivés pour qu’Autre (1) soit connu.

Au moment où il a été révélé, il était immédiatement clair ce que ce serait. Rien ne parle d’un smartphone comme tous les autres. Il s’agira d’équipements aux lignes plus que connues et plus qu’utilisées par de nombreuses autres marques et fabricants. Lors de l’accès au site Web présenté, tout était alors clair au moment de l’achat.

Dites bonjour à juste un autre (1). Vous avez déjà vu un téléphone comme celui-ci. Faites l’expérience de la monotonie d’un bord à l’autre. C’est inspirant sans inspiration. Totalement sans originalité. Et exactement comme tout le reste. Bientôt pour vous ennuyer.https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/2FHHI5ELr1 —Un autre (@rien) 1 avril 2022

C’est à ce moment que l’entreprise de Carl Pei révèle sa philosophie et sa façon de refuser de suivre les tendances et les modes. Il promet quelque chose de complètement différent et innovant. Le téléphone (1) arrivera à l’été 2022, cherchant à être à la hauteur de la marque et de son essence.

Fait intéressant, il s’agit d’une décision intéressante de Nothing, mais qui donne plus de poids à l’entreprise. Avec tous ces mouvements, vous avez désormais l’obligation de vous démarquer et de créer un smartphone unique et très disruptif, en tout point.