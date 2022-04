Avez-vous déjà visité le Musée du Futur à Dubaï ?

Dubaï est une véritable scène d’ostentation et la richesse se reflète dans chaque bâtiment. Un exemple de cela pourrait être le Musée du futur, qui propose une expérience immersive dans un environnement qui emmène les visiteurs dans un voyage vers ce qui peut être à venir.

Chaque étage est l’écrin d’un thème différent, de l’espace au bien-être, et chaque exposition explique comment la technologie pourrait changer le monde dans les années à venir.

Si le voyage dans le temps n’est pas encore (prouvé) possible, Dubaï invite les plus curieux à faire le tour du futur. Il le fait à travers un musée, qui a ouvert ses portes le 22 février de cette année, et qui fait partie du paysage pompeux de la ville.

Dubaï excelle dans l’ostentation et rares sont ceux qui visitent la ville et ne sont pas absolument étourdis par la beauté et la richesse des édifices colossaux qui l’entourent. En fait, cette grandeur a permis à la capitale des Émirats arabes unis (EAU) de se construire une identité propre et de s’imposer comme l’une des principales destinations touristiques au monde.

En février de cette année, Dubaï a ouvert les portes du Musée du Futur qui servira d’hommage permanent à la science et à la technologie, permettant aux visiteurs de s’immerger dans une expérience futuriste.

La structure du Musée du Futur est probablement l’un des plus grands défis de l’architecture. De manière elliptique, il a été la cible de certaines théories : il y a ceux qui considèrent que la structure représente l’humanité et le vide représente l’avenir inconnu ; et il y a ceux qui le comparent à un œil humain tourné vers l’avenir. Quelle que soit la véritable approche du bâtiment, pour le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, souverain des Émirats arabes unis, c’est le « plus beau du monde ».

Dubaï a érigé une ode au futur

Il a fallu six ans pour construire le Musée du futur et il a été conçu par le designer John Killa de Killa Designs. En plus de sa forme particulière, l’extérieur est en acier inoxydable et comporte exactement 1024 panneaux qui, en représentation de la technologie, correspondent à 1024 octets dans un kilo-octet.

De plus, la structure est couverte de citations arabes, dont l’une mentionne que « l’avenir appartient à ceux qui peuvent l’imaginer, le concevoir et l’exécuter ». A l’intérieur, un hall a été conçu et le bâtiment a été divisé en sept étages, chacun dédié à un espace scientifique.

Six étages de découvertes au Musée du Futur

Tout d’abord, dans le hall du Musée du Futur, il est possible de consommer, par exemple, un café, et d’être servi par un robot. De plus, vous pouvez vous promener et vous déplacer dans les étages du bâtiment, en utilisant un ascenseur qui garantit une expérience (presque) spatiale.

En commençant à monter, au premier étage, il y a un espace dédié aux héros du futur (Future Heroes), les enfants. Une fois sur place, les plus jeunes peuvent participer à des activités d’Imagination, de Design et de Construction, servant à développer leurs compétences en communication et à favoriser leur créativité.

Au deuxième étage, les visiteurs du Musée du Futur découvrent les dernières avancées dans les domaines de la science et de la technologie et peuvent découvrir divers produits développés par des entreprises du monde entier. Cet étage place les passionnés à l’intérieur de Tomorrow Today, où ils peuvent rencontrer, par exemple, le Bionic Soft Hand, Gravity Jet Suit et CyberDog.

À Al Waha, le centre de bien-être du troisième étage est conçu pour aider les visiteurs à se connecter avec eux-mêmes et à se distancer de la technologie car il favorise la distance entre les personnes.

Une fois au quatrième étage, les visiteurs pourront découvrir le Heal Institute, qui rend compte de l’avenir idéal de l’Amazonie, recréant la forêt tropicale et démontrant qu’elle peut héberger une gamme d’espèces différentes dans un seul écosystème. L’objectif est de démontrer qu’il est possible de guérir l’écologie grâce à l’intelligence artificielle et aux biotechnologies.

C’est à OSS Hope que les visiteurs peuvent vivre une expérience spatiale hautement immersive. Le cinquième étage a été approuvé par la NASA et propose un voyage de 600 kilomètres au-delà de la Terre, ainsi que des connaissances transmises par des experts.

Enfin, le sixième étage du Musée du Futur est réservé aux bureaux, et le septième aux conférences et événements.

À la hauteur de son paysage, Dubaï possède désormais une autre structure qui valorise et honore ce qui est le mieux connu et fait dans le domaine de la technologie, ouvrant aux visiteurs un espace pour découvrir ce que l’avenir pourrait être.