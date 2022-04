La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie forcent la création du vol le plus long du monde

De nombreuses compagnies aériennes ont annulé des vols vers des villes russes ou évité l’espace aérien russe depuis l’invasion de l’Ukraine. En tant que tel, il était et continue d’être nécessaire de restructurer les routes afin de ne pas utiliser l’espace aérien des pays en guerre. Compte tenu de ces obstacles, Cathay Pacific prévoit de créer ce qui sera le vol le plus long du monde reliant Hong Kong à New York.

Le voyage comptera désormais 16 668 kilomètres parcourus en 17 heures.

Imaginez-vous dans un avion pendant près de 18 heures

Cette semaine, les plans de la compagnie aérienne Cathay Pacific ont été dévoilés. La compagnie prévoit d’opérer le vol passager le plus long du monde, sur une route qui survolera l’océan Atlantique au lieu de l’Arctique pour relier Hong Kong à New York, afin d’éviter la Russie.

La liaison fera « un peu moins de neuf mille milles nautiques », soit plus de 16 mille kilomètres, à couvrir en environ 17 heures et 50 minutes, a indiqué mardi la compagnie aérienne de Hong Kong à l’agence de presse France-Presse (AFP).

Ce record surpasse le vol Singapore Airlines qui relie la cité-État asiatique à New York, qui totalise 15 343 kilomètres en 18 heures.

L’objectif de Cathay Pacific est d’éviter de survoler le territoire russe, dont l’espace aérien est restreint en raison de la guerre en Ukraine.

Nous sommes toujours à la recherche d’itinéraires d’urgence pour d’éventuels événements ou scénarios dans le monde de l’aviation.

Les responsables de Cathay ont expliqué dans un communiqué.

Le vol le plus long du monde à partir du 3 avril

La compagnie a déclaré que l’option transatlantique est plus favorable que la route habituelle en raison de « forts vents arrière saisonniers à cette période de l’année ». Avant la pandémie de COVID-19, il opérait trois allers-retours quotidiens entre les deux villes. Les vols vers Hong Kong sont désormais fréquemment annulés en raison des mesures sanitaires strictes de la ville et du manque de passagers.

Des avions en provenance des États-Unis et de huit autres pays pourront à nouveau atterrir à Hong Kong, à partir de vendredi, grâce à un assouplissement des règles concernant la pandémie.

Mardi soir, Cathay a annoncé un vol direct New York-Hong Kong le 3 avril.