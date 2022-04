Intel lance son jeu 8 bits appelé Intel Pixel Pat

Bien qu’il soit populaire principalement pour ses processeurs, qui sont encore présents dans la plupart des ordinateurs aujourd’hui, Intel a également exploré plusieurs autres marchés. Et maintenant, il y a une surprise intéressante pour les fans de la marque qui s’intéressent également aux jeux, à savoir ceux qui suscitent une certaine nostalgie.

Ainsi, la surprise de la marque nord-américaine n’est rien de moins que l’Intel Pixel Pat. C’est un jeu 8 bits, au design rétro et dont le protagoniste est Pat Gelsinger, PDG de la marque.

Intel Pixel Pat : le jeu 8 bits du constructeur

Si vous êtes un joueur qui s’intéresse aux jeux plus anciens avec un look rétro et « pixelisé », alors maintenant le géant Intel a une drôle de nouvelle pour vous.

La marque nord-américaine a sorti son jeu 8 bits appelé Intel Pixel Pat. Dans cette aventure, au design coloré et rétro, le personnage principal est Pat Gelsinger, le PDG du fabricant de puces. Le jeu n’a pas besoin d’être installé, car il doit être joué directement depuis votre navigateur.

Mais passons à ce qui compte le plus, c’est-à-dire l’action réelle. Donc, pour commencer à jouer à Intel Pixel Pat, vous devez accéder au lien du jeu, ici.

Le jeu a une dynamique similaire à d’autres du genre. Le joueur peut sauter ou faire un double saut pour collecter divers objets tout au long de l’aventure. L’objectif du jeu est de collecter autant de plaquettes que possible, en essayant également de collecter des cœurs en cours de route pour augmenter la durée de vie de Gelsinger dans le jeu.

Dès que vous voyez une ampoule et parvenez à l’obtenir, une curiosité informative sur l’histoire d’Intel et de son PDG s’affichera à l’écran. Mais s’il tombe dans le vide, il perd une de ses vies.

Mais nous n’allons pas dévoiler ici toutes les surprises. Entrez simplement dans le jeu et commencez à jouer, tout en apprenant davantage sur Intel et Pat Gelsinger et en revivant certaines des émotions causées par les jeux d’antan.