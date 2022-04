Suggestion Netcost-security.fr : 4 tablettes Android de 150€ à 300€

Les tablettes jouent désormais un rôle important dans les foyers familiaux, en grande partie à cause de la numérisation qui a eu lieu dans les écoles ces deux dernières années, mais aussi pour des raisons de travail et de loisirs.

C’est dans ce sens que nous vous proposons aujourd’hui une sélection de quatre propositions avec des prix allant de 150€ à 300€.

Tablette Lenovo XiaoXin Pad Pro

Lenovo Xiaoxin Pad Pro est une tablette de 11,5″ avec système d’exploitation Android. L’écran est doté de la technologie OLED et d’une résolution de 1600 x 2560 pixels.

Le processeur intégré à la tablette est un Snapdragon 730G, dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. À l’avant, il comprend deux caméras de 8 MP et à l’arrière, une de 13 MP et une de 5 MP.

Il prend en charge les connexions Bluetooth (5.0) et Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, et comprend un port USB Type-C et un emplacement pour carte microSD. Pour connecter un clavier, il existe également une connexion physique.

A noter également qu’il intègre 4 haut-parleurs pour une restitution sonore en stéréo, avec la technologie Dolby Atmos et 2 micros. La batterie est de 8600 mAh.

La tablette Lenovo XiaoXin Pad Pro est disponible avec une énorme remise à seulement 282,59 € (TVA incluse) en utilisant le coupon BG3c30b1. Les frais de port sont d’environ 6 € et la livraison prend environ 2 semaines, sans frais.

Lenovo XiaoXin Pad Pro

Tablette Teclast M40 Pro

Le Teclast M40 Pro a un écran de 10,1″ et une résolution de 1920 x 1200 pixels avec la technologie IPS. Son processeur est un octa-core UNISOC T618, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

La batterie de cette tablette va jusqu’à 8 heures d’utilisation continue, dispose d’une connexion Wi-Fi double bande et d’un GPS. Il convient également de noter qu’il dispose d’une caméra frontale de 5 MP et d’une caméra arrière de 8 MP.

La tablette Teclast M40 Pro est disponible pour 159,52 € en utilisant le code de réduction BGcd3edf. L’expédition est effectuée à partir d’un entrepôt européen, avec une livraison rapide et sans frais supplémentaires.

Teclast M40 Pro

BlitzWolf BW-PCM3

Le BlitzWolf BW-PCM3 est plus qu’une tablette, car il peut fonctionner comme un deuxième écran pour un ordinateur, idéal pour ceux qui ont besoin de mobilité et de productivité en un.

Le BlitzWolf BW-PCM3 dispose d’un écran FullHD de 15,6″, d’un corps en alliage d’aluminium ultra-fin et de connexions USB Type-C et HDMI. Il dispose également d’un port USB Type-A et d’une prise jack 3,5 mm.

La tablette 15,6″ BlitzWolf BW-PCM3 est disponible au prix de 195,99 €, avec le code BG2e95d7. Dans ce cas également, l’envoi est effectué à partir d’un entrepôt européen, avec une livraison rapide et sûre.

BlitzWolf BW-PCM3

Tablette Alldocube iPlay 40 Pro

La dernière suggestion va à l’Alldocube iPlay 40 Pro, une tablette Android, avec 10,4″ et une résolution de 2000 x 1200 pixels. Il a un appareil photo de 5 MP à l’avant et un appareil photo de 8 MP à l’arrière.

Il est livré avec Bluetooth (5.0), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et comprend un port USB Type-C, un emplacement pour carte microSD et un emplacement pour carte SIM.

La tablette Alldocube iPlay 40 Pro peut être achetée pour seulement 186,87 € (code BG188bf3). Le prix comprend déjà la TVA et l’envoi est effectué depuis l’Europe.

Alldocube iPlay 40 Pro

