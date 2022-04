Intel Graphics Arc A350M apparaît dans 3DMark et semble être un excellent choix

Intel profite de son réveil d’une torpeur qui a permis à ses concurrents de faire des progrès. Ainsi, en plus des nouveaux processeurs Alder Lake de 12e génération, la marque nord-américaine s’attache également à investir sérieusement sur le segment des puces graphiques.

Ainsi, la gamme de GPU dite Intel Arc Alchemist devrait arriver entre mai et juin. Mais maintenant, le modèle A350M a émergé sur la plate-forme de référence et semble être un excellent choix pour les consommateurs.

Le GPU Intel Arc A350M apparaît dans 3DMark

Récemment, le logiciel de référence 3DMark a révélé les détails du Samsung Galaxy Book2 PRO, qui est l’un des premiers ordinateurs portables déjà livré avec la nouvelle carte graphique Intel Arc. Le modèle spécifique dispose d’un processeur Intel Core i7 1260P intégré, avec 12 cœurs, dont 4 performants et 8 économes en énergie, 16 threads et 1,50/4,70 GHz. Il embarque également la carte graphique Arc A350M de la marque, qui dispose de 6 cœurs Xe, Ray Tracing, 1024 EU, 1150 MHz, d’une capacité de 4 Go de mémoire GDDR6 et d’une interface mémoire 64 bits, en plus d’une consommation énergétique comprise entre 25 et 35W.

Et selon les informations maintenant publiées, à travers le score obtenu lors du 3DMark Fire Strike, il semble que la nouvelle carte graphique Intel puisse avoir des performances similaires à une AMD Radeon RX 680M. Quant aux résultats obtenus dans 3DMark Time Spy, l’Intel Arc A350M n’est que légèrement inférieur à une GeForce GTX Mobile de Nvidia.

Il est important de noter que ce modèle d’Intel sera le plus basique de la nouvelle gamme de GPU, mais qui promet de faire tourner des jeux en 1080p à 60 FPS avec une qualité graphique moyenne. Donc, ce sont suffisamment de fonctionnalités pour un ordinateur portable de base.

L’un des points les moins favorables est probablement que ce portable de Samsung a un prix à partir de 1 349 euros. Mais sûrement, dès qu’ils arriveront sur le marché, les graphiques Intel Arc seront également intégrés dans des ordinateurs plus abordables.