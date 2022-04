Airbus A380 a effectué un vol propulsé par de l’huile de cuisson

Le plus grand avion de passagers au monde est utilisé comme banc d’essai pour l’utilisation de carburants durables dans l’aviation. Un Airbus A380 a volé propulsé par un carburant 100 % durable fabriqué à partir d’huile de cuisson.

Il s’agissait du troisième avion de la société à voler à 100 % avec des carburants durables en 12 mois.

Selon un communiqué de presse, Airbus a effectué le premier vol de l’A380 entièrement alimenté en carburant d’aviation durable (SAF). Dans ce cas, il a été fabriqué à partir d’huile de cuisson et d’autres résidus de graisse.

Il était huit heures et 43 minutes, vendredi 25 mars, lorsque l’Airbus A380 a décollé de l’aéroport de Blagnac à Toulouse, en France. L’avion a volé pendant environ trois heures, propulsé par un moteur Rolls-Royce Trent 900 alimenté par un carburant durable.

Par la suite, un deuxième vol a eu lieu le 29 mars, afin de tester le décollage et l’atterrissage d’un avion ravitaillé en carburants durables. Avec celui-ci, le plus gros à ce jour, Airbus a déjà mis dans les airs trois appareils propulsés à 100% par SAF, en l’espace de 12 mois : en mars 2021, l’Airbus A350 a volé, et, en octobre de la même année, le 319neo a volé.

Pour le vol qui a eu lieu le 25 mars, le premier de l’A380, Airbus a utilisé 27 tonnes de SAF non mélangé. Celle-ci était fournie par TotalEnergies et se composait d’huile de cuisson et d’autres résidus de graisse.

Résultats des vols Airbus très prometteurs

L’utilisation de SAF s’est révélée prometteuse et a le potentiel de réduire les émissions de l’industrie aéronautique – elle représente environ 2 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone par an.

L’augmentation de l’utilisation des SAF reste une voie essentielle vers la réalisation de l’ambition de l’industrie de zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Airbus a déclaré dans le communiqué, citant le rapport Waypoint 2050, qui indique que le SAF pourrait contribuer entre 53% et 71% à la nécessaire réduction de carbone.

Actuellement, tous les avions Airbus sont certifiés pour voler avec jusqu’à 50 % de SAF mélangé à de l’huile de paraffine. Cependant, l’objectif de la compagnie est d’obtenir la certification des vols propulsés à 100% par SAF avant 2030.

