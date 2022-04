Ford suspend la production de son usine du Michigan en raison d’un manque de puces

Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises ici que la pénurie de puces ne touche pas que le monde des ordinateurs et des smartphones. De nos jours, avec une technologie couvrant plusieurs secteurs, ce manque d’équipement a un impact sur plusieurs domaines, comme le secteur automobile.

À cet égard, Ford a maintenant annoncé qu’il suspendrait la production de son usine du Michigan, où est produite la Mustang, en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Ford arrête la production dans le Michigan en raison d’une pénurie de puces

Ford Motor Co a annoncé ce jeudi (31) qu’il suspendrait la production de son usine d’assemblage de Flat Rock, située dans l’État du Michigan, dès la semaine prochaine. La raison de cette décision du constructeur automobile américain est liée à la pénurie de puces.

Nous vous rappelons que cette pénurie a été déclenchée par la pandémie de COVID-19, qui a contraint de nombreuses usines et entreprises à fermer leurs portes ou à limiter la production en raison des mesures d’urgence, de l’isolement et du nombre d’infections, ce qui a entraîné une pénurie de personnel. Et ce problème ne touche pas que la marque nord-américaine, ayant un impact sur plusieurs constructeurs du secteur automobile, ainsi que sur d’autres segments.

L’usine du Michigan est l’endroit où Ford produit son modèle Mustang populaire et convoité. Mais pour la semaine prochaine, ce montage sera alors suspendu.

Or, selon Reuters, Ford avait déjà prévenu le mois dernier que le manque de puces favoriserait une baisse du volume de voitures obtenues pour le trimestre en cours. Et en plus du Michigan, la société a également suspendu la production de son usine d’assemblage de Kansas City, où sont fabriqués les micros F-150, pendant une semaine en février dernier.

D’autre part, le constructeur automobile a déclaré que ses autres usines nord-américaines resteront, pour l’instant, en fonctionnement normal et complet.