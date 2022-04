Netcost-security.fr entre dans l’ère de la Blockchain et crée le NFT (Non-fungible Token)

NFT, en avez-vous déjà entendu parler ? Oui, aujourd’hui c’est le poisson d’avril et tout ce qui est écrit est douteux. Cependant, Netcost-security.fr avait préparé pour aujourd’hui, le premier jour d’avril, le mois où nous célébrons un autre anniversaire, une énorme nouveauté !

Lundi prochain, Netcost-security.fr lancera un nouveau projet avec un pari clair sur les NFT (actifs numériques non fongibles). Reste à dévoiler le domaine de pari de cette chaîne technologique.

NFT garantit la propriété intellectuelle et peut donc être considéré comme un véritable actif

Nous vivons dans une ère de transition numérique, mais à ce stade à un niveau complètement différent. S’il y a quelques années, l’accent était mis sur le développement de sites Web pour les entreprises, il n’y a pas si longtemps, la priorité était aux applications. Pourtant, dans cette nouvelle ère de transition numérique, l’accent sera mis sur les contrats numériques… et c’est dans ce domaine que Netcost-security.fr va miser !

Toujours sans dévoiler le domaine d’activité, Netcost-security.fr entrera dans l’ère de la Blockchain et lancera deux NFT. Comme nous l’avons présenté dans d’autres articles, le NFT, « Non-fungible Token » garantit la propriété intellectuelle et peut donc être considéré comme un véritable atout.

Si on se base sur la définition, il s’agit d’une sorte de certificat numérique, établi via la blockchain. Fondamentalement, c’est un titre qui définit l’originalité et l’exclusivité des biens numériques et, en tant que tel, c’est un enregistrement qui donne à son détenteur la propriété numérique sur le contenu.

Un jeton non fongible est un type spécial de jeton cryptomonnaie qui représente quelque chose d’unique. Contrairement aux crypto-monnaies telles que Bitcoin et de nombreux autres jetons utilitaires, les NFT ne sont pas mutuellement interchangeables.

Saviez-vous par exemple que le premier tweet (sur le réseau social Twitter) a été vendu en NFT pour 2,9 millions de dollars ? Et saviez-vous que le visage de Doge (associé à la crypto-monnaie DogeCoin) a été vendu en tant que NFT pour 4 millions de dollars ?

La présentation de ce nouveau projet aura lieu lundi à 10h et sera diffusée sur nos réseaux sociaux.