Après le premier iPhone avec USB-C, voici le premier Android fonctionnel avec port Lightning

Gibot Tapez C Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD Lecteur de Carte et Micro USB OTG, USB 2.0 Adaptateur Lecteur de Carte Mémoire pour Samsung, Huawei, Smartphone Android, Macbook et PC

La prise USB 2.0 standard (type A) et la prise micro USB (type B) et la prise USB C (type C) ce qui rend ce lecteur de carte compatible avec tous les périphériques et tablettes USB C et les smartphones Android prenant en charge la fonction OTG, tels que Gérer toutes vos données depuis / vers / sur les périphériques et sur plusieurs plates-formes (créer, copier, éditer, déplacer, supprimer, renommer, ouvrir et bien d'autres). Connectez-vous à n'importe quel appareil mobile prenant en charge USB On-The-Go (USB OTG). Jouez et sauvegardez des vidéos / musique directement depuis la mémoire externe sans occuper d'espace sur le périphérique. Aucune alimentation supplémentaire nécessaire, brancher et jouer via le port Type-C / Micro USB / USB 2.0, facile à prendre, utiliser et installer, aucune installation de logiciel supplémentaire requise. Contenu du colis: 1 * GiBot Lecteur de carte portable (n'inclut pas les cartes SD / Micro SD). Garantie de 18 mois.