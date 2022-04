La Russie va lancer son app store pour remplacer le Play Store de Google sur Android

Tous les blocus que l’Occident a imposés à la Russie ont un objectif unique et bien défini. Ils veulent faire pression sur le pays et ses citoyens et mettre fin immédiatement à l’invasion de l’Ukraine.

Avec des résultats que beaucoup remettent en question, une grande partie de ce blocage provient d’entreprises technologiques comme Google. Bloquer l’accès à l’Android Play Store était une réalité, mais il semble maintenant avoir une réponse. La Russie s’apprête à lancer sa boutique d’applications Google.

L’invasion de l’Ukraine a bloqué le Play Store

C’est un scénario que nous avons vu dans d’autres cas et qui, dans certaines situations, semble avoir fonctionné. En limitant l’accès à l’Android Play Store, de nombreuses entreprises choisissent de créer leurs propres boutiques d’applications, avec de nombreuses propositions.

Ce sera avec quelque chose de similaire à ces propositions que la Russie entend contourner le blocage de Google. Ils lanceront le NashStore (« Notre magasin » en portugais) et y rendront les applications disponibles pour les smartphones Android dans le pays.

En Russie, d’ici le 9 mai, ils lanceront une alternative à Google Play appelée NashStore… Bonne chance avec ça. pic.twitter.com/UHfOn7lOrV — Opérations anonymes (@AnonOpsSE) 29 mars 2022

NashStore est la réponse de la Russie pour Android

Le lancement de cette nouvelle proposition sera bientôt et sera à un moment historique. La date choisie est le 9 mai, une fête nationale au cours de laquelle la Russie célèbre la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, le NashStore sera ouvert au public, ses créateurs s’attendant à ce que de nombreuses applications soient présentes.

On ne sait pas comment ce magasin sera rempli des applications dont les utilisateurs ont besoin. À la lumière de ce qui a été vu, associé au non-respect des droits d’auteur, il est susceptible de suivre ce que font les autres magasins, en important directement des applications du Play Store, en contournant les programmeurs.

La Russie profitera-t-elle de ce magasin ?

Cela pourrait également être un moyen indirect pour le Kremlin d’obtenir des informations auprès des utilisateurs. Il sera simple de placer des applications modifiées contenant des logiciels malveillants, qui pourront ensuite être utilisées pour contrôler les smartphones Android en Russie.

Il sera intéressant de savoir ce que ce groupe de développeurs créera dans le NashStore. Ce magasin dédié à Android dispose désormais d’un espace en Russie, après que Google ait bloqué sa proposition et ses services en réponse à l’invasion de l’Ukraine.