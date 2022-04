WhatsApp parie à nouveau sur l’augmentation de la confidentialité de ses utilisateurs

Depuis un certain temps, WhatsApp se concentre sur la confidentialité des utilisateurs et sur la manière dont elle peut être améliorée. Il a déjà présenté de nombreux changements pour y parvenir et maintenant il en a enfin un de plus, qui élèvera encore plus ce domaine.

Toujours en phase de test, mais avec beaucoup de potentiel, la possibilité arrive enfin de choisir à qui seront présentées les informations utilisateur. Bientôt, ce sera une réalité accessible à tous pour choisir qui peut voir ce qui est public.

Encore plus de confidentialité sur WhatsApp

Encore une fois cette nouveauté WhatsApp est disponible dans votre programme de test. La dernière version dédiée à Android permet désormais aux utilisateurs de régler avec précision une grande partie de leur vie privée et surtout à qui ils montrent leurs informations.

C’était une fonctionnalité qui avait déjà été vue dans des tests internes, mais qui devait être étendue à davantage d’utilisateurs. Maintenant, c’est arrivé et il est enfin ouvert pour être évalué et principalement testé pour les problèmes.





Choisir les informations données aux contacts

Jusqu’à présent, le statut, la date/l’heure de la dernière connexion, la photo de profil et plus n’ont que 3 états. Il était soit privé, entièrement ouvert et public, soit limité aux contacts. Cela change maintenant, avec l’arrivée d’un autre niveau d’autorisations.

Nous parlons de la possibilité de choisir quels contacts auront accès à toutes ces informations, de manière définitive et très limitée. Chacun pourra choisir ceux qui y ont accès et ceux qui n’y ont pas accès, par type d’information présente.





Les utilisateurs contrôlent les données

La façon d’utiliser cette nouveauté est la même que d’autres déjà vues dans WhatsApp. L’utilisateur aura la possibilité de choisir lequel de ses contacts sera bloqué pour voir son statut, sa photo de profil, sa biographie et sa dernière connexion en ligne.

Bientôt cette nouveauté sera étendue à plus d’utilisateurs et abandonnera son statut de test et d’évaluation. D’ici là, il sera mature et prêt à donner aux utilisateurs encore plus de confidentialité et de contrôle sur qui a accès à ce qu’ils partagent sur WhatsApp.