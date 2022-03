Twitter : un utilisateur condamné à 15 heures de travail d’intérêt général en raison de publications offensantes

Les réseaux sociaux existent à plusieurs fins, les principales étant le partage d’informations, le contact avec diverses personnes et aussi la diffusion de nouvelles et de commentaires sur divers sujets. Cependant, comme nous le savons bien, il y a ceux qui utilisent ces espaces à des fins moins appropriées, notamment pour faire des évaluations moins bénéfiques et à la limite du bon sens.

A cet égard, les dernières nouvelles indiquent qu’un utilisateur britannique vient d’être condamné à 150 heures de travaux d’intérêt général après avoir partagé des tweets avec des commentaires offensants, notamment à propos d’un officier de l’armée britannique au lendemain de sa mort.

Condamné pour des messages Twitter offensants

Si vous faites partie de ces personnes qui écrivent tout ce à quoi elles pensent sur votre compte de réseau social, il est peut-être préférable de revoir ce comportement. En effet, l’utilisateur de Twitter, Joseph Kelly, âgé de 36 ans, a été condamné au Royaume-Uni à 150 heures de travaux d’intérêt général après avoir publié un tweet jugé « grossièrement offensant » à propos du capitaine Sir Tom Moore, un officier de l’armée britannique qui a réussi à collecter des fonds pour le NHS (UK National Health Service) pendant la pandémie de COVID-19.

Sir Tom Moore est devenu populaire surtout après avoir traversé son jardin 100 fois avant son 100e anniversaire pour lever cette aide monétaire. Après cela, l’officier a été personnellement décoré de la médaille de Chevalier célibataire par la reine Elizabeth II au château de Windsor.

Mais juste un jour après la mort de Sir Tom Moore, le 3 février 2021, Joseph Kelly a écrit sur son Twitter « le seul bon soldat britannique est un acte, brûle un vieux gars buuuuurn» qui signifie quelque chose comme « le seul bon soldat britannique est un soldat d’action, brûle vieux, brûle ».

Après ce tweet, l’utilisateur a été condamné en février de l’année dernière et était encore sur le point d’être condamné à une peine de prison. Cependant, selon The National, Joseph a été condamné ce mercredi (30) à 150 heures de travaux d’intérêt général non rémunérés, en plus de 18 mois de surveillance. La défense de l’accusé a fait valoir qu’il avait peu d’abonnés sur Twitter, qu’il était ivre lorsqu’il a écrit le message et qu’il a également tenté de supprimer le tweet environ 20 minutes après l’avoir publié.

L’avocat de Joseph, Tony Callahan, a noté que « Il convient qu’il s’est trompé. Il n’avait pas prévu ce qui allait arriver. Le niveau de criminalité était un post dû à l’ivresse, à un moment où il traversait des problèmes émotionnels, ce qu’il a regretté et a supprimé le tweet presque immédiatement.« .