L’ESA a officiellement annoncé que l’E3 2022 est complètement annulé

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’Electronic Entertainment Expo (E3) est en effervescence depuis le début de la pandémie de Covid-19. Alors que l’Entertainment Software Association (ESA) annonce maintenant à ses partenaires que l’événement de cette année a été annulé, l’avenir de l’exposition semble sombre.

Le premier rapport sur l’annulation de l’E3 2022 est arrivé dans un tweeter du responsable des relations publiques de Razer, Will Powers, qui a déclaré avoir reçu un e-mail le confirmant. Peu de temps après, l’ESA a informé Stephen Totilo et Variety d’Axios qu’elle avait supprimé l’émission de cette année. L’organisation prévoit d’utiliser le temps supplémentaire pour organiser un E3 en personne et numérique à l’été 2023.

En janvier, l’ESA a annulé l’événement en personne de cette année en raison de l’émergence de la variante Omicron de Covid-19. Les rapports ont également suggéré qu’un événement uniquement numérique n’avait pas été gravé dans le marbre. En règle générale, l’E3 annonce la date de l’événement de l’année prochaine immédiatement après la clôture de l’exposition de l’année en cours. Cependant, l’ESA n’a jamais révélé de date pour l’E3 2022. L’événement n’a pas eu lieu en personne depuis 2019. Le début de la pandémie a conduit à la toute première annulation de l’E3 en 2020, et l’E3 2021 était un événement en ligne uniquement. .

Le compte Twitter officiel du Super Game Fest 2022 – un événement similaire de l’industrie – tweeté un lien vers son site Web immédiatement après le tweet de Powers. L’animateur de l’émission, Geoff Keighley, a réagi avec un emoji clignotant. Le site Web du Summer Game Fest de cette année a été mis en ligne en janvier, presque au même moment où l’ESA a annulé l’événement en personne de l’E3 2022.