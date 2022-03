TSMC affirme que la demande des consommateurs pour les smartphones, les PC et les téléviseurs ralentit

Vue d’ensemble : la plus grande entreprise de fabrication et de conception sous contrat au monde voit des signes de ralentissement de la demande des consommateurs pour certains appareils électroniques alors que les incertitudes géopolitiques et les blocages liés à la pandémie en Chine persistent. Ce n’est cependant pas une réelle préoccupation pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, car l’entreprise traite déjà plus de commandes qu’elle ne peut en satisfaire.

Le président de TSMC, Mark Liu, a déclaré que la demande de smartphones, de PC et de téléviseurs diminuait, en particulier en Chine. Une partie du problème réside dans le fait que les coûts des composants et des matériaux augmentent en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, ce qui fait grimper les coûts de production dans le processus. « Une telle pression pourrait éventuellement être répercutée sur les consommateurs », a noté Liu.

Cependant, tout n’est pas sombre, car Liu a déclaré que TSMC continue de voir une forte demande de composants informatiques hautes performances, d’appareils Internet des objets et de composants pour l’industrie automobile.

L’exécutif a ajouté qu’ils ne sont toujours pas en mesure de répondre à la demande des clients à la capacité actuelle, ce qui obligera l’entreprise à se réorganiser et à hiérarchiser les commandes pour les zones qui connaissent encore une forte demande.

En janvier, TSMC a déclaré qu’il prévoyait une croissance pouvant atteindre 20 % (en dollars américains) cette année et qu’il dépenserait plus de 44 milliards de dollars pour augmenter sa capacité en 2022.

Les observations de TSMC correspondent également à ce que nous avons entendu des autres. Un rapport de Nikkei Asia plus tôt cette semaine a affirmé qu’Apple avait demandé aux fournisseurs de réduire la production du nouvel iPhone SE jusqu’à 20% en raison d’une demande plus faible que prévu.

