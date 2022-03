Apple modifie les directives des développeurs pour permettre aux applications de rencontres néerlandaises de proposer des systèmes de paiement alternatifs

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Jeudi, Apple a fait sa deuxième concession antitrust en autant de jours. Il cède enfin aux régulateurs néerlandais et autorise les applications de rencontres du pays à utiliser librement des systèmes de paiement externes si elles le souhaitent.

Jusqu’à présent, l’Autorité des consommateurs et des marchés (ACM) a infligé une amende de 5 millions d’euros à Apple (5,7 millions de dollars) par semaine au cours des 10 dernières semaines pour ne pas avoir respecté son mandat. L’ACM n’est autorisée à infliger à Apple qu’une amende pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros (55,4 millions de dollars), les sanctions ont donc dû cesser cette semaine quelle que soit la situation.

Apple avait déjà accepté de laisser les développeurs néerlandais utiliser des méthodes de paiement alternatives en février. Cependant, l’ACM n’était pas satisfait de la proposition de Cupertino car elle était trop restrictive car elle obligeait les développeurs à créer des binaires d’application entièrement nouveaux. Les développeurs doivent encore demander l’un des deux droits d’Apple qu’elle propose depuis février, mais cela a légèrement modifié d’autres exigences pour satisfaire l’ACM.

Bien qu’ils ne soient plus tenus de créer un binaire séparé, les développeurs de plateformes de paiement choisis doivent être approuvés par Apple. De plus, les développeurs doivent inclure une feuille modale (ci-dessus) informant les utilisateurs qu’ils effectuent des achats via un système de paiement externe. L’avis doit les avertir des risques et des avantages perdus de l’utilisation de la plate-forme d’Apple. Ces exigences sont pratiquement les mêmes que celles annoncées hier pour les applications de lecture.

Les concessions n’ont pas changé la position d’Apple sur la question.

« Comme nous l’avons déjà dit, nous ne sommes pas d’accord avec l’ordonnance initiale de l’ACM et nous en faisons appel », a déclaré Apple. « En attendant, les changements que nous avons apportés aujourd’hui démontrent l’engagement continu d’Apple à remplir ses obligations légales aux Pays-Bas. »

Dans son règlement initial rejeté avec l’ACM, Apple a déclaré qu’il avait toujours l’intention de percevoir des frais de 27% pour les transactions sur des plates-formes externes, soit une réduction de trois points de sa commission standard. Il ira de l’avant avec la soi-disant « taxe Apple » avec les applications de rencontres néerlandaises en obligeant les développeurs à déclarer les ventes et à remettre la coupe.

Cupertino n’impose pas sa commission sur les applications de lecture, qui incluent Netflix, Kindle et Spotify, pour n’en nommer que quelques-unes. L’écart risque d’être critiqué. Tim Sweeney a déjà publiquement appelé Apple pour avoir accordé un traitement préférentiel à ces applications. Certes, nous n’avons pas fini d’en entendre parler.

Crédit image : Scribbler