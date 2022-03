Apple publie iOS 15.4.1 avec des corrections de bugs

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.4.1 et iPadOS 15.4.1 avec des mises à jour mineures. Quelques semaines après la sortie d’iOS 15.4 pour tous les utilisateurs, l’entreprise sort cette nouvelle version qui vient corriger certains problèmes signalés cette semaine.

Apple parle de corrections de bugs et d’améliorations de la sécurité pour l’iPhone et l’iPad.

Quoi de neuf dans iOS 15.4.1 ?

Apple a publié tout ce qu’il avait promis lors de la présentation d’iOS 15 à la WWDC 2021. Les dernières nouveautés sont apparues dans la version 15.4. Il s’agit donc, à ce jour, de la compilation la plus complète qui soit sortie pour iOS, et, par ricochet, pour iPadOS.

Cependant, et comme à son habitude, la firme de Cupertino est toujours attentive à l’évolution de l’actualité pour voir s’il y a des problèmes. Si c’est le cas, une mise à jour sort.

En plus de l’iPhone et de l’iPad, Apple met également à jour l’Apple TV et le HomePod. La version de tvOS 15.4.1 est sortie avec la build 19L452. Ainsi, vous pouvez maintenant mettre à jour votre Apple TV et votre HomePod.

identification faciale

Option Face ID lorsque vous portez un masque, sur iPhone 12 et versions ultérieures.

Apple Pay et le remplissage automatique des mots de passe dans les applications et la possibilité d’utiliser Safari avec Face ID lorsque vous portez un masque.

émoji

De nouveaux emoji comprenant des visages, des gestes et des objets ménagers sont désormais disponibles sur le clavier emoji.

L’emoji de la poignée de main vous permet de choisir une couleur de peau différente pour chaque main.

temps de face

Les sessions SharePlay peuvent être démarrées directement à partir d’applications compatibles.

Crabe

Siri peut fournir des informations sur l’heure et la date lorsqu’il est hors ligne, sur iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 ou version ultérieure.

cartes de vaccination

Prise en charge du certificat numérique COVID de l’UE dans l’application Santé, qui vous permet de télécharger et de stocker des versions vérifiables des vaccins COVID-19, des résultats de laboratoire et des certificats de récupération.

Les cartes de vaccination COVID-19 dans l’application Wallet prennent désormais en charge le format du certificat numérique COVID de l’UE.

Cette version inclut également les améliorations iPhone suivantes :

Prise en charge de l’italien et du chinois (traditionnel) lors de la traduction de pages Web dans Safari.

L’application Podcasts propose des filtres d’épisodes : saison, lus, non lus, enregistrés ou téléchargés.

Les domaines de messagerie iCloud personnalisés peuvent être gérés dans les paramètres.

L’appareil photo sur le clavier peut être utilisé pour ajouter du texte aux notes et aux rappels.

L’application Raccourcis vous permet désormais d’ajouter, de supprimer ou de consulter des balises avec des Rappels.

Les paramètres SOS d’urgence ont été modifiés pour permettre l’utilisation de l’option « Attendre pour appeler » pour tous les utilisateurs. « Appuyez 5 fois pour appeler » est toujours disponible en option dans les paramètres SOS d’urgence.

L’option gros plan de la loupe utilise la caméra ultra grand angle de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max pour vous aider à voir de petits objets.

Les mots de passe enregistrés peuvent désormais inclure leurs propres notes dans les paramètres.

Cette version inclut également des corrections de bugs pour l’iPhone :

Le clavier peut insérer un point entre les chiffres saisis.

Les photos et les vidéos peuvent ne pas être synchronisées avec la bibliothèque de photos iCloud.

La fonctionnalité d’accessibilité de l’écran Speak peut cesser de fonctionner de manière inattendue dans l’application Livres.

L’audio en direct peut toujours être activé après avoir été désactivé dans le centre de contrôle.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple.

Comment peut mettre à jour?

Eh bien, il est bien connu qu’il existe un moyen manuel, en allant dans Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel. Et il y a aussi le moyen automatique, qui, selon Apple lui-même, peut prendre de une à quatre semaines pour atteindre votre appareil.

Si, toutefois, vous êtes curieux de comprendre la nécessité de ce délai, lisez ici ce que le dirigeant de la société Apple a expliqué.