Dying Light 2: Stay Human Review (xbox Series X)

En 2015, Techland et Warner Bros. Interactive Entertainment a sorti Dying Light, un jeu de zombies qui, en quelque sorte, échappait à ce qui, jusqu’à présent, était la formule générale de ce type de jeu.

Sept ans après le lancement du premier titre, Techland a sorti la suite Dying Light 2 : Stay Human, où la formule de ce survival-horror reste pratiquement inchangée.

Nous avons déjà essayé Dying Light 2 : Stay Human.

Plus d’une poignée d’années après la sortie de Dying Light (sorti en 2015), Techland revient sur l’holocauste des zombies avec Dying Light 2 : Stay Human.

Comme le jeu original, cette suite est une horreur de survie qui se déroule dans un vaste monde ouvert à l’exploration et avec une énorme liberté de choix donnée aux joueurs.

Dying Light, à sa sortie, a rapidement fait comprendre qu’il ne s’agissait pas simplement d’un autre jeu de zombies, mais d’une restructuration de la formule des jeux sur les zombies. Dying Light 2: Stay Human s’en tient à cet objectif et à cette formule.

L’histoire d’Aiden

Dying Light 2 : Stay Human raconte l’histoire de Pilgrim (un pèlerin, c’est-à-dire un aventurier qui explore les zones sauvages et dévastées infestées de zombies) à la recherche de sa sœur.

Tout au long du jeu, nous avons des cinématiques qui révèlent le passé d’Aiden et comment il a été séparé de sa sœur quand il était encore jeune. Maintenant, Aiden la cherche et semble enfin avoir des pistes solides qui peuvent l’aider à la retrouver.

Cependant, pour ce faire, il devra se rendre dans la ville de Villedor, un ancien bastion de l’humanité dont la quarantaine a échoué et est désormais infestée d’infectés, qui menacent les quelques survivants encore humains. Et ce sera avec ces quelques humains qui existent encore qu’Aiden devra interagir et négocier pour obtenir plus d’informations sur le sort de sa sœur.

Sans trop dévoiler la suite de l’histoire, il est important de mentionner un aspect qui a un impact clair, à la fois sur la narration, ainsi que sur la dynamique du jeu et d’Aiden. Au début du jeu, Aiden se fait mordre par un infecté, ce qui s’avérera très important pour le déroulement de l’histoire, comme nous le verrons plus tard.

Et le déroulement de l’histoire, étant plus ou moins linéaire (et dépendant des décisions du joueur), finit par se compléter également d’autres missions parallèles (histoires). Bien que non obligatoires, ces quêtes supplémentaires peuvent servir de pauses bienvenues dans le récit et certaines sont bien récompensées. Il y a toujours de nombreux événements qui se déroulent simultanément, donc les raisons pour les joueurs de « se perdre » ne manqueront pas.

En fait, c’est l’un des problèmes potentiels de Dying Light 2 : Stay Human. Avec autant d’offres, les joueurs peuvent perdre un peu le sens de l’histoire et de la direction que le récit doit prendre.

Casques bleus, survivants et abandonnés

La ville de Villedor correspond à un très grand territoire divisé en plusieurs grands secteurs, tous différents par le type de bâtiments et d’accès, ainsi que par le type de défis qu’ils présentent au joueur.

En plus des Infectés (qui ont plusieurs types de classes, chacune avec ses forces et ses faiblesses) la ville est divisée entre deux factions prédominantes : les Pacificateurs et les Survivants. Il y en a encore d’autres, les Outsiders, qui seront en quelque sorte importants dans la quête principale d’Aiden.

Notre interaction avec chaque faction sera importante et déterminera le niveau d’aide que chacune fournira. Les Casques bleus les plus militaristes ont la capacité de nous fournir du matériel et des armes de guerre tandis que les Survivants qui sont pacifistes, fournissent de meilleurs moyens et aident à survivre dans la ville.

Ces interactions se font principalement par le biais de dialogues mais surtout, avec la réalisation de missions que chacun nous suggère.

Et au fur et à mesure que nos relations avec chaque faction se développent, plus de lieux deviennent accessibles et d’autres types de quêtes deviennent disponibles. Cela fait de notre interaction avec chaque faction un facteur déterminant dans le déroulement du jeu et dans le type de missions et d’avantages que nous avons maintenant à notre disposition. Mais ce seront aussi nos décisions qui, in fine, détermineront la fin de certains personnages ou le soutien qu’ils nous apporteront pour retrouver notre sœur.

En fonction de nos décisions, choix et compétences diplomatiques avec les différentes factions, Dying Light 2 finit par proposer une fin qui peut varier. De cette façon, il sera intéressant de refaire l’aventure, mais cette fois avec différents types de décisions.

Exploration et Parkour

L’exploration et la découverte font partie intégrante de Dying Light 2, et plus que cela, elles sont importantes pour l’évolution de notre personnage.

La ville, répartie sur plusieurs secteurs, est suffisamment vaste pour divertir les plus curieux et s’étend aussi bien horizontalement que verticalement. J’entends par là que les bâtiments et les métros cachent des endroits que nous pouvons explorer et trouver souvent des trésors assez précieux.

En plus d’explorer la ville, qui nous apporte invariablement quelques quêtes et activités annexes supplémentaires, il se passe toujours beaucoup de choses dans les rues de Villepor. Il y a toujours un voleur à chasser, un infecté spécial qui attend d’être attrapé, un enfant perdu qui a besoin de notre aide…

Avec une si grande ville et en l’absence de moyens de transport conventionnels, Aiden devra se déplacer la plupart du temps à pied (il existe d’autres accessoires que nous débloquons qui permettent des déplacements plus rapides).

Que ce soit dans de simples aventures exploratoires ou au cours de missions, et puisque le sol est jonché d’infectés, la plupart des déplacements se feront par le toit et le haut des bâtiments et des bâtiments. Cela pourrait être un problème si Aiden n’était pas un athlète extraordinaire (dont les capacités peuvent être améliorées en utilisant des inhibiteurs trouvés dans la ville) et un pratiquant de Parkour.

En effet, une grande partie de la mobilité d’Aiden repose sur diverses manœuvres de Parkour. Tant que votre endurance le permet, et il y a peu de bâtiments qu’Aiden ne peut pas escalader. Cette résistance dont je parle consiste en une barre qui se dégonfle au fur et à mesure de l’effort d’Aiden car, comme dans la réalité, personne ne peut rester suspendu indéfiniment au bord d’un toit.

Il y a plusieurs mouvements de Parkour (il y a même des défis de vitesse pour aller d’un point A à un point B) qu’Aiden a à sa disposition et qui peuvent être améliorés/débloqués au cours de notre aventure. D’après notre expérience, nous n’avons pas eu de problèmes majeurs et dans la plupart des cas, ils ont été reflétés avec aisance et compétence.

Les compétences de combat et de parkour d’Aiden peuvent être améliorées au cours du jeu, grâce à l’acquisition de points de compétence et de combat. Cette accumulation de points s’avère être quelque chose de lent, ce qui s’avère être positif pour le jeu, car cela finit par obliger les joueurs à beaucoup se battre pour eux, et à ressentir une véritable évolution du personnage dans leur peau.

Quand la nuit tombe

La différence de gameplay entre le jour et la nuit est abyssale. La nuit est beaucoup plus dangereuse que le jour mais, d’un autre côté, elle cache de nombreuses missions et trésors qui valent la peine d’être risqués.

C’est la nuit que la plupart des infectés sortent de leur cachette et se promènent librement dans les rues de la ville, de sorte que les bâtiments sont plus vides. Cependant, si nous avons la malchance de tomber au milieu d’eux (ou de commencer une poursuite), nous devons pouvoir nous échapper (notamment parce que les armes se détériorent) vers la sécurité d’un endroit éclairé par la lumière ultraviolette.

De plus, c’est aussi au crépuscule que le fait que nous ayons été mordus par un Infecté au début du jeu commence à se révéler. En effet, loin du soleil, l’infection commence à se propager dans notre corps et si nous n’avons pas de lumière ultraviolette, de champignons ou d’autres accessoires à proximité, nous risquons de… succomber.

Ce détail apporte une plus grande dose de pression au jeu. En fait, lors de raids nocturnes ou d’évasions où tous les infectés semblent être après nous, le sentiment d’urgence créé par notre lente transformation est presque palpable.

Combattez dans Dying Light : restez humain

Le combat dans Dying Light 2: Stay Human est assez gratifiant, d’autant plus qu’il est tellement sadique et sanguinaire. Il est extrêmement addictif et satisfaisant de sortir notre katana, pied de table, hache ou tuyau métallique et de commencer à démembrer Infected à gauche et à droite.

Cependant, nous devrons faire attention à l’état de l’arme, car chacune a sa durabilité et ne dure pas éternellement. La bonne nouvelle est que les meilleures armes trouvées dans le jeu durent beaucoup plus longtemps que les autres et nous pouvons également les réparer. Et il en va de même pour les outils, par exemple, si nous avons un meilleur niveau de création de crochetage, nous risquons moins de les casser en pénétrant dans un coffre.

Il existe de nombreuses armes dans le jeu et même si nous manquons de celles que nous avons équipées (peut-être 4), nous pouvons facilement en trouver une nouvelle quelque part à proximité.

Les quêtes nocturnes et les raids sur les nids des infectés sont particulièrement intenses et très amusants. Lorsque nous entrons dans une maison complètement remplie de trésors et que le jour ne tarde pas à se lever, nous commençons à sentir le retour des Infectés… vous pouvez presque sentir la tension monter. Et il convient de mentionner que, même si nous sommes bien armés, nous ne pourrons jamais éliminer une immense horde d’Infectés, et s’il n’y a pas d’issue de secours rapide… Game Over.

Et plus! Il est possible d’inclure des mods dans certaines armes, de créer des modifications qui leur confèrent une plus grande durabilité et de nouveaux types d’attaques, telles que des décharges électriques.

Cependant, nous ne combattrons pas seulement les Infectés, et combattre ces pauvres bâtards est complètement différent de combattre des humains. Ces derniers sont plus intelligents et utilisent des tactiques concrètes, contrairement aux Infectés qui se contentent de nous attaquer directement (selon leur classe).

Techland incluait également la possibilité d’attaques/mouvements furtifs. Par exemple, on peut se cacher dans des buissons ou sous des tables pour tenter de passer inaperçu. Au cours de mon expérience de jeu, ces dynamiques fonctionnent mal, étant donné que parfois nous ne sommes pas vus et d’autres fois nous le sommes, de manière presque aléatoire. C’est dommage, car dans de nombreuses occasions, une posture furtive est la plus importante.

D’un autre côté, la création d’objets ou d’outils de guérison, par exemple, est quelque chose que Techland a décidé d’inclure dans le jeu sans avoir besoin d’établis ou d’autres endroits spécifiques pour le faire. Fondamentalement, nous avons juste les ingrédients nécessaires et nous pouvons les créer. Dans certains cas, pour pouvoir le faire, il est nécessaire de disposer des « recettes » respectives.

Un mot pour le chapitre sonore qui profite beaucoup des grognements et des cris que les Infectés lancent dans les airs. Dans un jeu comme celui-ci, les sons sont très importants, en particulier dans les situations où vous voulez plus de tension et de suspension, et cela est vraiment atteint, lorsque nous avançons au milieu d’une pièce pleine d’infectés endormis et que tout à coup on se contente de rugir… c’est de quoi nous mettre en alerte, et provoquer des moments de réelle tension.

Toujours au chapitre sonore, le travail vocal est compétent et le fait que le jeu soit sous-titré est un atout évident.

Graphiquement, et en ce qui concerne les animations des personnages, Dying Light 2 : Stay Human pourrait être meilleur. On a vu beaucoup mieux sur la Xbox Series X, manquant un peu de vie et d’émotion. Pour le reste, le jeu est tout à fait compétent avec une ville (extérieur et intérieur) assez bien réalisée, avec des détails et des détails intéressants.

Dying Light 2: Restez humain

avantages

Reconnaissant de lacérer les infectés

Monde plein de vie et d’animation

Mécanique du parkour

Système furtif assez instable

Graphismes un peu sous-estimés