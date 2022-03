En temps de guerre, la Russie commence à autoriser le piratage des pays ennemis

C’est début mars que l’on a vu la Russie répondre aux sanctions qui lui étaient imposées pour l’invasion de l’Ukraine par la possibilité de légaliser le piratage de logiciels.

Cette mesure a été approuvée aujourd’hui. La Russie commence à autoriser le piratage.

La Russie a éliminé les sanctions pour violation du droit d’auteur dans une nouvelle législation destinée à répondre aux restrictions imposées par les entreprises et les pays qui s’opposent à la guerre.

Ainsi, le gouvernement russe commence à permettre aux habitants du pays d’avoir accès à des jeux, de la musique et des logiciels qui auront été sortis du pays.

Ce qu’on appelle les « importations parallèles » a été approuvé par le Premier ministre Mikhail Mishustin, affecte la propriété intellectuelle des « pays ennemis », à savoir les 27 pays de l’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Japon ou la Corée du Sud.

Le « Plan d’action prioritaire pour assurer le développement de l’économie russe dans des conditions de pression de sanctions extérieures », décrit dans sa proposition « l’annulation de la responsabilité pour l’utilisation de logiciels sans licence dans la Fédération de Russie, détenus par un détenteur de droits d’auteur de pays qui ont subi des sanctions ». En d’autres termes, il n’y aura pas de violation du droit d’auteur en général, uniquement dans les cas où le propriétaire est originaire d’un pays ennemi.

La Russie va ainsi à l’encontre du droit international et dépénalise la violation du droit d’auteur des inventions de ces pays. Si un Russe décide de porter atteinte à la propriété intellectuelle, sa responsabilité pénale et administrative sera nulle et non avenue.

Parmi les entreprises concernées figurent Microsoft, Sony, Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two Interactive, Epic Games, CD Projekt, Bungie, Rovio, Supercell ou Niantic. Ceci en ce qui concerne les jeux, puisqu’ils se sont déjà éloignés du pays qui a déclenché la guerre.

Mais cette mesure affecte affectera également l’industrie. Comme décrit, cette nouvelle loi couvre désormais « les droits d’innovation, de modèle d’utilité et de dessin industriel, en relation avec les logiciels informatiques, les bases de données et les topologies de circuits intégrés ».

Fondamentalement, le gouvernement russe se concentre sur les produits de consommation qui ne sont plus disponibles dans le pays.