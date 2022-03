L’énergie propre a répondu à 38% des besoins mondiaux en 2021

Si le monde veut vraiment lutter contre le changement climatique, il doit agir en conséquence. L’année 2021 en est un bon exemple, les sources d’énergie propres représentant 38 % de la demande mondiale.

Les sources d’énergie solaire et éolienne ont satisfait plus de 10% des besoins de plus de 50 pays.

L’année 2021 s’est terminée sur un bilan positif en matière d’énergie propre. Comme ils sont, dès le départ, de meilleures options, ils devraient être les sources prioritaires en ce moment, alors que le monde essaie d’arrêter le changement climatique et ses conséquences.

Ainsi, selon un rapport annuel préparé par Ember, un groupe de réflexion qui étudie le climat et l’énergie, cette énergie propre répondait à 38 % de la demande énergétique mondiale.

Bien que cela ne semble pas toujours être une priorité, la vérité est que les gouvernements incluent (de plus en plus) la question du changement climatique dans leurs agendas et il y a des pays qui essaient vraiment de réduire leurs émissions. En fait, certains pays fixent des horizons temporels pour devenir neutres en carbone. Un exemple de cela, comme nous le savons, est l’Union européenne, qui a des objectifs très ambitieux à cet égard.

Il est clair que, étant des sources d’énergie propres, les énergies renouvelables joueront un rôle fondamental dans la réalisation de ces objectifs, qui entendent que l’énergie solaire, éolienne et hydraulique, par exemple, représente une impulsion dans l’abandon des combustibles fossiles.

Selon le rapport Ember, en 2021, les énergies solaire et éolienne représentaient 10 % des besoins énergétiques mondiaux. De plus, la production d’énergie solaire a augmenté de 23 % d’une année sur l’autre et l’énergie éolienne a augmenté de 14 %. Les deux sources d’énergie renouvelables ont satisfait plus de 10% des besoins dans plus de 50 pays.

Avec d’autres sources d’énergie propres, l’éolien et le solaire représentaient 38 % de la demande énergétique mondiale, dépassant le charbon, qui représentait 36 %.

A lire aussi :