Windows 11 cale à 20% de part

NIMASO Câble USB C vers USB C 3.0(1M),Câble USB Type C Charge Rapide Power Delivery Nylon Tressé pour MacBook Pro,iPad Pro 2021/2018,iPad Air 4,Samsung S20/S10/S21+,Huawei P20,Google Pixel,Switch

🔋[Charge Rapide et Synchronisation à Pleine Vitesse] Vitesse de transfert de données du câble USB C USB C 3.0 : Jusqu'à 625 Mbps (5 Gbps). Puissance de sortie : jusqu'à 20V, 3A. Port USB-C 3.0 permet de chargées le plus rapidement possible sur le téléphone et les tablettes. Transférez un film HD en moins de 5 secondes. Pendant l’essai de 30 minutes, Google Pixel 2 peut être chargé de 0% à 50%. Les vitesses de notre USB 3.0 Type C sont 10 fois plus rapides que USB 2.0 (480Mbps). 📱[COMPATIBILITÉ COMPLÈTE] Ce câble USB C Vers USB C peut fonctionner avec la plupart des périphériques USB C et de l'alimentation. P. ex: Compatible avec MacBook Air 2018, MacBook Pro 13'' 2016,2017, iPad Pro 11'' 12.9'' 2021/2020/2018, iPad Air 4,Samsung Galaxy S20/S10/S9/S8/Note 10/Note 9/Galaxy S21 S21+ S21 Ultra, Huawei P20 Pro, Mate 20 pro/ Mate 20, HTC U11, Google Pixel, Nexus 5X/6P, Nintendo Switch et autres smartphones USB C , tablettes. 👍[Matériaux de Haute Qualité] Boîtier en aluminium et bouchon en acier inoxydable nickelé, qui présente une excellente résistance à la corrosion et ne rouille pas. Facile à brancher et n'a pas peur de tomber. Extérieur en nylon tressé double, qui empêche le chaos du câble et est résistant à l'usure. vous n'avez plus à vous soucier de la rupture du boîtier. Port USB a fait le test des virages 10.000+ fois. Secure, Durable, Stable Data Cable Usb Type C. 💯[Conception Plus Sûre] Câble USB C équipé de résistances de pull-up de 56KΩ et de chipsets intelligents pour un chargement sûr et fiable. Fabriqué avec une âme en fil de cuivre épais étamé de haute qualité. Bouchon en acier inoxydable nickelé, lisse, anticorrosif, antioxydant. le transfert de contact est plus stable, plus résistant au colmatage, lors des tests en branchant et déchargeant 10 000+ fois. Conception SR hautement vibrante! 😃[Service Professionnel et Fiable]Nous croyons fermement en la qualité des produits et supportons tous les coûts que vous avez payés pendant le processus d'échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. NIMASO sera à votre service tout le temps.