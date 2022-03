Moore Threads MTT S60 : le premier graphique chinois est arrivé sur le marché

Le marché des cartes graphiques est actuellement l’un des plus attractifs et des plus convoités de l’industrie du matériel. Ainsi, en plus des marques les plus populaires, telles que Nvidia et AMD, d’autres noms commencent également à apparaître sur ce segment.

C’est ainsi que la Moore Threads MTTS60 a été annoncée, la première carte graphique nationale « Made in China » à arriver sur le marché.

Moore Threads MTT S60 : le 1er GPU chinois du marché

La société chinoise Moore Threads a annoncé ce mercredi (30) sa première carte graphique nationale à arriver sur le marché, la MTT S60. Fait intéressant, la société, dont le nom peut encore vous sembler étrange, n’a été fondée qu’en octobre 2020, et son PDG est Zhang Jianzhong, qui n’est autre que l’ancien vice-président mondial de Nvidia et directeur général de Nvidia en Chine.

Mais apprenons à mieux connaître cette nouvelle machine. Le Moore Threads MTT S60 « Sudi » a été fabriqué selon un processus de fabrication de 12 nm. Sa puce est connue pour disposer de 2048 cœurs MUSA accompagnés d’un moteur de rendu graphique moderne, d’un moteur multimédia intelligent, d’un moteur d’accélération de calcul IA, de simulation physique, de quatre moteurs de calcul scientifique, et elle promet des performances encore plus élevées pour vos 6 TLOP.

Selon les informations, le GPU chinois dispose également d’une capacité de 8 Go de mémoire LPDDR4X.

L’architecture graphique MUSA (MT Unified System Architecture), quant à elle, est assez multiforme et prend en charge les API OpenCL, SYCL, CUDA, DirectX, Vulcan, OpenGL et OpenGL ES. Côté performances, il sera possible de comparer celle du MTT S60 à celle d’une Nvidia GeForce GTX 1070.

En termes de design, on voit que les graphismes ont une apparence minimaliste et un seul ventilateur.

MTT S2000 : la carte graphique chinoise à usage professionnel

Moore Thread a également annoncé le modèle MTT S2000, une carte graphique professionnelle destinée aux centres de données. Il possède 4096 cœurs MUSA et une performance de 12 TFLOP. Sa capacité de mémoire passe à 32 Go LPDDR4X et a également été produit dans un processus de 12 nm.

La conception est passive, car c’est le système lui-même qui fait passer l’air à travers le dissipateur thermique pour un refroidissement ultérieur.

La marque ajoute qu’il s’agit du premier GPU de la technologie de virtualisation GPU MT Mesh 1.0 basée sur le matériel, qui est conforme à la norme industrielle SR-IOV et peut compter sur plusieurs utilisateurs virtualisés pour travailler à distance sur chaque GPU physique.