L’Ukraine s’empare du système de défense aérienne russe ! Encore un jackpot

Selon de nombreux analystes/experts, la Russie a sous-estimé l’armée ukrainienne et le plan de Poutine ne se déroule pas comme prévu. Les dernières nouvelles indiquent un certain relâchement des troupes russes et on sait aussi que la résistance ukrainienne a été énorme.

L’un des « trophées » les plus récents de l’armée ukrainienne a été la capture du dernier système de défense aérienne russe.

Barnaoul-T : Le système de défense aérienne utilisé par la Russie

Les troupes ukrainiennes ont désormais entre les mains l’un des équipements militaires les plus modernes de Russie, le 9S935, qui combine un large éventail de systèmes de défense aérienne russes. Le tweet suivant a été partagé sur le compte Twitter UAWeapons, montrant le 9S935 qui fait partie du Barnaul-T.

La suite de signalisation cible est une partie équipée d’un radar de la suite de commandement et de contrôle dans un système plus vaste appelé Barnaul-T, qui est utilisé pour gérer les défenses aériennes. Ce n’est pas le premier à être capturé.

Le système Barnaul-T est opérationnel depuis plus d’une décennie et regroupe plusieurs éléments du système russe de défense aérienne à courte portée (SHORAD). En raison de sa taille, il est très mobile et peut être utilisé par des troupes au sol, c’est pourquoi nous voyons ces systèmes sur le territoire ukrainien.

Le système est hautement automatisé et peut fonctionner en conjonction avec les systèmes de missiles sol-air (SAM) Tor-M et 9K35 Strella. Si nécessaire, il peut également être utilisé avec le système SAM à roues russe désigné 9K33-Osa ou par les systèmes de défense aérienne portables (MANPADS), 9K333 Verba.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a plus d’un mois, l’armée russe a subi plusieurs pertes d’avions et de véhicules de combat au sol. Il révèle également que des équipements critiques sont laissés pour compte, comme le système de guerre électronique Krasukha-4.

Ces véhicules sont une station de brouillage à large bande polyvalente Krasukha-4 pour brouiller les signaux radar ennemis et peuvent même perturber les satellites en orbite terrestre basse (LEO). Maintenant, la technologie est entre les mains de l’ennemi – découvrez-en plus ici.