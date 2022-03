Vous pouvez maintenant acheter le robot d’entrepôt Stretch de Boston Dynamics

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Vous vous souvenez de Stretch, le robot Boston Dynamics conçu pour les opérations d’entrepôt qui a été dévoilé l’année dernière ? La société a annoncé qu’elle est désormais disponible à l’achat, bien que vous n’en obteniez pas avant 2023 et 2024, car les précommandes ont été si fortes, avec des goûts de DHL qui a acheté les robots pour ses entrepôts.

C’était il y a presque exactement un an lorsque Boston Dynamics a lancé Stretch. Contrairement à certaines autres machines de la société, telles que le quadrupède Spot et l’Atlas de type humanoïde, Stretch a un cas d’utilisation spécifique. Son bras robotique et sa pince à vide intelligente lui permettent de ramasser, déplacer et déposer des boîtes d’entrepôt pesant jusqu’à 50 livres, tandis que la base lui permet de se déplacer dans n’importe quelle direction et même de s’attaquer aux rampes. Mais pas de backflips ni de parkour.

TechCrunch rapporte que plusieurs entreprises ont sécurisé des robots Stretch. Boston Dynamics, propriété de Hyundai, a signé un accord massif avec DHL en janvier qui verra la société de livraison acheter pour 15 millions de dollars de robots. Les autres clients sur la liste de précommande incluent les géants de l’habillement Gap et H&M. Boston Dynamics affirme que la pénurie de main-d’œuvre et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont contribué à stimuler l’intérêt pour sa machine.

Un autre facteur à l’origine de la popularité de Stretch est sa configuration facile, permettant au robot d’être installé et prêt à fonctionner dans l’infrastructure d’entrepôt existante en quelques jours seulement. Stretch n’a pas besoin d’être préprogrammé avec des numéros SKU ou des informations sur la taille des boîtes, fonctionne de manière autonome sans avoir besoin de supervision ou d’instructions explicites, et dispose d’un système de vision avancé qui lui donne le pouvoir d’identifier les boîtes et leur environnement. La machine peut également fonctionner plus d’un quart de travail complet sur une seule charge, ou jusqu’à 16 heures avec une option de batterie haute capacité.