Avez-vous fait des achats dans des magasins sur Facebook et Instagram et avez-vous été victime d’une arnaque ? Pas seul

La pandémie a apporté à de nombreuses entreprises et familles des difficultés qui les ont obligées à se réinventer. Ainsi, de nombreuses entreprises sont passées au numérique avec leurs magasins présents sur les réseaux sociaux et de nombreuses petites entreprises ont vu le jour afin de surmonter les difficultés imposées par toutes les restrictions que le monde a connues.

Mais quiconque a fait des achats en ligne via des magasins présents sur Facebook ou Instagram est susceptible d’avoir eu quelques désagréments. Les plaintes se multiplient.

Les réseaux sociaux sont de plus en plus une vitrine pour les entreprises et, dans de nombreux cas, ils sont le stand de vente lui-même. Il y a ceux qui maintiennent leurs ventes en ligne via des plateformes comme Facebook ou Instagram, avec une excellente réponse aux clients, mais beaucoup d’autres profitent de cette vague pour tromper les gens ou, tout simplement, ne sont plus en mesure de répondre rapidement et de respecter les délais.

Selon le Portal da Queixa, entre janvier et mars, le nombre de plaintes concernant les achats effectués sur ces deux plateformes a grimpé de 325 %, par rapport à 2021.

Parmi les plaintes les plus fréquentes figurent les commandes qui n’arrivent pas, la difficulté à contacter les vendeurs et les magasins qui cessent même d’exister. Il y a même des cas où les magasins restent actifs, mais le profil de l’acheteur a été bloqué.

Si vous avez été trompé, vous n’êtes pas seul.

De nos jours, il est très facile d’en créer une en ligne sur ces plateformes, ce qui signifie que les personnes malveillantes y trouvent un moyen facile et rapide de tromper les consommateurs, notamment les moins informés, qui finissent par être une cible plus facile à tomber dans ces schémas. .

Ensuite, il y a d’autres cas dans lesquels la taille des magasins n’a pas la capacité de répondre aux commandes, mais, même ainsi, elle ne les rejette pas, ni ne prolonge les délais de livraison, ce qui finit par provoquer l’insatisfaction des consommateurs.

Mais est-il sûr de faire des achats sur les réseaux sociaux ?

La réponse directe est : oui, mais…

Les boutiques en ligne associées aux réseaux sociaux se spécialisent de plus en plus dans les techniques de e-commerce, offrant, en général, une bonne expérience consommateur. Cependant, il faut savoir être conscient et prévenir les risques.

Avant de dépenser votre argent dans l’un de ces magasins de médias sociaux, il est important d’évaluer la page, de lire les commentaires de diverses publications, de voir si le magasin répond aux commentaires, s’il partage les commentaires des clients. Il est important d’analyser si vous avez des commentaires négatifs, l’absence de ce type de commentaires peut indiquer que la page peut avoir de nombreuses plaintes et qu’elle les supprime toutes.

Il peut être pertinent de rechercher des retours de magasins sur d’autres sites, il suffit de taper dans le moteur de recherche le nom du magasin, la plateforme sur laquelle vous vendez suivi du mot plaintes.

Les magasins qui se trouvent sur la boutique Instagram, par exemple, ont déjà passé une série de critères d’évaluation rigoureux, de sorte que leur crédibilité et leur sécurité seront élevées par rapport à d’autres pages qui n’annoncent que des ventes.

Des magasins avec des prix trop bas par rapport à la concurrence peuvent aussi être un signal d’alarme, ainsi que la pression d’achat du vendeur, après un premier contact.

Avez-vous déjà été trompé dans l’un de ces achats via les réseaux sociaux?