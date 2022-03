ClipChamp vous permet désormais d’exporter gratuitement des vidéos en FullHD

Il y a quelques mois, Microsoft a surpris tout le monde avec l’acquisition de l’éditeur vidéo en ligne ClipChamp. À cette époque, on parlait de la manière dont il pourrait être intégré aux applications Office et Windows. Pourtant, dans l’un des derniers Insider Builds, l’éditeur est apparu mais avec des plans tarifaires démesurés. Beaucoup de gens se sont plaints que l’éditeur simple mais pratique était encore plus cher dans leurs plans qu’Adobe Premiere. Maintenant, Microsoft a changé les plans tarifaires.

ClipChamp inclura l’exportation vidéo FullHD gratuite

Après de nombreuses plaintes de la part de la communauté concernant des prix excessifs, Microsoft a vu les plaintes et a apporté des modifications. Désormais, au lieu de pouvoir exporter des vidéos à 480p, nous pouvons le faire à une résolution de 1080p dans le plan gratuit. Bien sûr, il existe des plans payants où des éléments importants et différenciants sont proposés pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus.

Comme vous pouvez le voir, les plans tarifaires sont beaucoup plus sobres en continuant à proposer des prix élevés. Un autre élément qui n’a pas encore été réalisé est l’intégration avec Microsoft 365. Certes, les utilisateurs qui ont dit abonnement seront autorisés à avoir le plan Creator ou Business gratuitement.

Mais pour l’instant, nous devrons attendre que Microsoft continue d’intégrer ClipChamp dans son écosystème d’applications. Il est curieux de voir comment le géant de Redmond a opté pour cette société pour relancer un éditeur vidéo oublié depuis l’époque de Windows Movie Maker. Nous espérons que cela signifiera un retour à l’engagement du groupe Windows envers le marché grand public.

Nous avons déjà vu une première intégration avec Microsoft Stream. Les enregistrements de capture d’écran que nous pouvons faire utilisent le même design que Microsoft Stream et cela signifie offrir l’outil pour enregistrer des vidéos et les éditer. Le tout de manière native et avec un fonctionnement qui s’améliorera à chaque nouvelle version.