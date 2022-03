WhatsApp est sur le point de changer radicalement la façon dont nous utilisons les messages vocaux

WhatsApp a préparé ses applications pour que ses propositions soient au top des formes de communication les plus utilisées sur Internet. Les innovations ont été constantes et c’est de là que viennent les améliorations que nous connaissons au fil du temps.

L’un des principaux axes a été les messages vocaux, de plus en plus utilisés pour communiquer. WhatsApp se prépare maintenant à lancer un ensemble de nouvelles et d’améliorations, qui va radicalement changer la façon dont nous utilisons les messages vocaux dans ce service.

Les messages vocaux de plus en plus utilisés

Ces derniers mois ont vu l’arrivée de nombreuses nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp. Ils ont continué à optimiser ces services dans les applications mobiles, tout en les rendant plus simples à utiliser au quotidien, comme le souhaitent les utilisateurs.

Parallèlement, de nombreuses améliorations ont été testées dans les versions d’essai, principalement dans les messages vocaux, de l’enregistrement à l’écoute. WhatsApp se prépare maintenant à les rassembler et à les publier dans des versions stables accessibles aux utilisateurs ordinaires.

Les prochaines nouvelles à venir sur WhatsApp

Voici la liste des nouvelles que WhatsApp a préparées pour les messages vocaux :

Lecture hors conversation : écoutez un message vocal sans avoir à garder la conversation ouverte, tout en faisant autre chose ou en lisant et en répondant à d’autres messages.

Mettre en pause/reprendre l’enregistrement : lors de l’enregistrement d’un message, vous pouvez mettre en pause l’enregistrement en cas d’interruption ou si vous devez réfléchir à quoi dire, et reprendre l’enregistrement lorsque vous êtes prêt.

Aperçu de la forme d’onde : affiche une représentation visuelle du son dans le message vocal pour faciliter le suivi de l’enregistrement.

Aperçu de l’enregistrement : écoutez les messages vocaux avant de les envoyer.

Reprendre la lecture : lorsque vous écoutez un message vocal et souhaitez le mettre en pause, vous pouvez reprendre là où vous l’avez laissé en revenant à la conversation.

Lecture accélérée des messages transférés : écoutez les messages vocaux plus rapidement à des vitesses 1,5x ou 2x, à la fois les messages normaux et transférés.

C’est l’une des formes de communication préférées.

Preuve du succès de cette forme de communication, il a été révélé que les utilisateurs de WhatsApp envoient en moyenne 7 milliards de messages vocaux par jour. Ceux-ci sont protégés par un cryptage de bout en bout pour les garder privés et sécurisés à tout moment lors de l’utilisation de ce service de messagerie.

WhatsApp s’apprête à lancer ces nouvelles fonctionnalités dans les prochaines semaines et ainsi les rendre entièrement accessibles. Depuis son introduction en 2013, les messages vocaux sur ce service ont gagné du terrain et sont devenus l’un des moyens de communication préférés des utilisateurs.