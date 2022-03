Google prépare un système de détection natif pour les AirTags et autres localisateurs sur Android

L’arrivée des AirTags d’Apple a mis ce type de localisateur et son utilisation au premier plan. Les raisons ne sont pas toujours les meilleures et les situations d’abus et de mésusage se multiplient.

Il est donc important de créer des mécanismes de protection, quelque chose repose sur la détection de ces appareils. Apple l’a déjà fait pour Android, mais Google veut créer son alternative. D’après ce que l’on sait, il pourrait arriver bientôt et être intégré directement à Android.

Apple a déjà une application pour détecter les AirTags

Ais AirTags d’Apple a montré au monde de la technologie un intérêt pour une technologie active depuis de nombreuses années. Preuve en sont les alternatives qui existaient déjà sur le marché et qui peuvent encore être utilisées au quotidien.

Ce que ces trackers Apple ont apporté, c’est leur massification et la prise de conscience qu’ils peuvent être utilisés pour suivre les gens, même sans qu’ils le sachent. Le géant de Cupertino a déjà créé des mécanismes pour empêcher ces abus, ayant même préparé une application pour Android.





Google veut une alternative à Android

D’après ce qu’il a été possible de voir dans la dernière mise à jour des services Google Play (22.12.13), Google semble avoir quelque chose à préparer dans ce domaine. Plusieurs chaînes montrent qu’il y aura un système de détection de balises, qui est déjà en préparation.

Le code actuel montre que Google ne va pas se concentrer uniquement sur un modèle évident, les AirTags, mais va encore plus loin. Ce système de détection devrait se concentrer sur la proposition d’Apple et également sur ses concurrents. Les chaînes ATag, Tile tag et Finder tag sont présentes. Si les deux premiers sont évidents, le dernier laisse planer de nombreux doutes.

Protéger contre l’effet des localisateurs

En ajoutant ces chaînes, il était possible d’activer une nouvelle option dans Google Play Services sur Android. C’est ce qu’on appelle les « alertes d’appareils inconnus » et permettra d’activer le système de détection des AirTags et d’autres localisateurs, en présentant une notification aux utilisateurs.

On ne sait pas quand cette nouveauté se concrétisera sur Android, mais on suppose qu’elle pourrait arriver très prochainement. De plus en plus de situations d’abus avec ce gadget Apple et donc Google devrait vouloir fournir rapidement la protection nécessaire à ses utilisateurs.