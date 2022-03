L’autorité de l’aviation russe passe au papier après une cyberattaque

Il ne se passe pas un jour sans qu’on parle de cyberattaques. Avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine, ce type d’actions s’est intensifié et les dégâts sont énormes pour de nombreuses entités.

L’une des cyberattaques les plus récentes a été contre l’autorité de l’aviation russe qui a perdu 65 To de données.

Une cyberattaque destructrice efface 65 To de données de Rosaviatsia

Rosaviatsia a été forcée de passer au stylo et au papier après avoir perdu 65 To de données. Selon des sources, l’autorité de l’aviation russe a subi samedi une cyberattaque majeure.

L’Agence fédérale du transport aérien Rosaviatsia est chargée de superviser l’industrie de l’aviation civile en Russie. Le site Web de l’autorité favt.ru s’est déconnecté lundi et est resté inaccessible depuis ce jour.

En raison d’un manque temporaire d’accès à Internet et d’un dysfonctionnement du système de gestion électronique des documents de l’Agence fédérale du transport aérien, l’Agence fédérale du transport aérien a été contrainte de passer à un « système » papier.

La chaîne russe Telegram Aviatorshina a révélé que Rosaviatsia avait été victime d’une grave cyberattaque samedi, entraînant l’effondrement de l’ensemble de son réseau. Documents, e-mails, fichiers auraient été supprimés – environ 65 To de données ont été perdues.

Selon la source de la chaîne, l’agence a perdu 1 an et demi d’emails et ne dispose pas de sauvegardes pour restaurer son système.

Malgré l’attaque, l’Autorité de l’aviation russe continue de publier des mises à jour sur les réseaux sociaux, y compris Telegram et VK, et d’indiquer son site Web (qui est hors ligne) comme si de rien n’était.

La Russie a lancé le 24 février une offensive militaire en Ukraine qui a tué au moins 1 189 civils, dont 108 enfants, et blessé 1 901, dont 142 enfants, selon les dernières données de l’ONU, qui alerte sur la probabilité du nombre réel de victimes civiles. bien plus haut.

La guerre a provoqué la fuite de plus de 10 millions de personnes, dont plus de 4 millions de réfugiés dans les pays voisins et près de 6,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays. En plus de la guerre sur le terrain, il y a aussi eu de nombreuses cyberattaques.

L’ONU estime qu’environ 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Ukraine.

L’invasion russe a été condamnée par la communauté internationale dans son ensemble, qui a réagi en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques et politiques contre Moscou.