Les batteries des voitures électriques devraient durer plus d’une décennie, selon JB Straubel

Comme nous l’avons déjà vu, le cycle de vie des batteries est l’un des problèmes majeurs qui leur sont associés. Après tout, il existe plusieurs processus qui, une fois passés au crible, remettent en cause la faisabilité des tramways. Un exemple concret est, par exemple, la durabilité du composant. Selon JB Straubel, les piles doivent durer au moins 15 ans.

L’ancien directeur technique de Tesla a affirmé que les nouvelles technologies étaient essentielles à cela.

Actuellement, on connaît des kilométrages qui, il y a quelques années, semblaient utopiques. C’est donc une bataille que le secteur de la voiture électrique tente de mener, en prolongeant la durabilité des systèmes de propulsion alimentés par batterie et en les rendant plus résistants au passage du temps.

En fait, atteindre une bonne densité énergétique et une longue durée de vie a été l’un des grands défis pour les fabricants de batteries.

Lors d’une interview, l’ancien directeur technique de Tesla, JB Straubel, a déclaré que les nouvelles technologies devraient permettre aux batteries de durer plus d’une décennie.

La durée de vie de la batterie est une chose subjective, cela dépend de l’utilisation de la voiture, mais je pense qu’elle sera facilement de 15 ans dans la plupart des cas. Je pense que la durée de vie de la batterie dépassera probablement la durée de vie du véhicule. Personnellement, je pense que les gens sont moins susceptibles de mettre une nouvelle batterie dans une vieille voiture.

Dit JB Straubel.

Par ailleurs, elle considère que le problème de la fin de vie des batteries doit être résolu dès maintenant, par leur recyclage. Pour rendre cela possible, il a fondé Redwood Materials, une entreprise de recyclage de batteries de voitures électriques.

Après tout, si l’objectif des constructeurs est de faire de la voiture électrique une option véritablement respectueuse de l’environnement, tous les processus tout au long de la vie de la voiture et de ses composants doivent être pris en compte et améliorés.

Regardez l’intégralité de l’interview :