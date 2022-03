Les réseaux sociaux affectent la santé mentale des filles plus rapidement que celle des garçons

Ce n’est pas une nouvelle que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur la santé mentale des jeunes. Cependant, une nouvelle étude a révélé que cet impact peut se produire plus tôt chez les filles que chez les garçons.

L’étude comprend des données provenant de 84 000 sujets britanniques âgés de 10 à 80 ans.

Selon une nouvelle étude, les médias sociaux peuvent affecter le bien-être des jeunes à différents âges. Cependant, qu’il s’agisse de garçons ou de filles, l’adolescence est l’étape la plus vulnérable. Chez les filles, l’impact des réseaux sociaux se fait sentir entre 11 et 13 ans, alors que chez les garçons, il n’apparaît qu’entre 14 et 15 ans.

Les psychologues qui ont mené cette nouvelle étude – qui visait à recueillir des preuves concernant l’impact des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes – ont constaté que les filles qui ont commencé à utiliser davantage les médias sociaux entre 11 et 13 ans étaient moins satisfaites de leur vie. À son tour, chez les garçons, cette tendance a été observée aux âges plus avancés, 14 et 15 ans.

Nous avons constaté qu’il existe certains âges, différents selon les sexes, auxquels les réseaux sociaux prédisent plus largement la satisfaction de vivre.

A expliqué Amy Orben, psychologue et première auteure de l’étude à l’Université de Cambridge.

Selon The Guardian, en dehors de ceux-ci, les psychologues n’ont trouvé aucun lien entre les médias sociaux et le bien-être des jeunes d’autres âges. Ceci, à l’exception de 19 ans, âge auquel l’utilisation accrue des réseaux sociaux s’est avérée être la cause d’insatisfaction à l’égard de la vie, tant pour les filles que pour les garçons.

La vulnérabilité des adolescents peut justifier l’impact des réseaux sociaux

Pour tirer des conclusions significatives, les psychologues ont analysé les données de 84 000 sujets britanniques âgés de 10 à 80 ans – ces participants auraient été inscrits dans la « Understanding Society » ou la « Millennium Cohort ». En plus des données sur la santé mentale de chacun d’eux, les psychologues ont recueilli des informations sur leur utilisation des réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp.

Selon The Guardian, les psychologues soupçonnent une fenêtre de vulnérabilité, qui justifie le fait que les réseaux sociaux puissent avoir un impact sur la vie des jeunes, selon leur âge. En fait, comme l’adolescence est le théâtre de changements complexes, ceux-ci peuvent être un moyen d’ouvrir cette fenêtre évoquée par les experts.

L’un des grands défis de l’utilisation des informations sur le temps passé sur les réseaux sociaux est qu’il n’est pas possible de savoir ce qui arrive aux jeunes et ce qu’ils rencontrent lorsqu’ils sont en ligne. Pour faire avancer la science – et surtout, pour apporter des changements afin d’améliorer le bien-être des jeunes – nous avons besoin de données plus détaillées et diversifiées sur les expériences en ligne des gens. C’est ce type d’informations, y compris celles détenues par les entreprises responsables des médias sociaux, qui nous aideront à mieux comprendre tous les processus causals, pour le meilleur ou pour le pire, qui sont en jeu.

Dit Yvonne Kelly, épidémiologiste à la Global University de Londres qui n’a pas participé à l’étude, ajoutant que les résultats confirmaient ce que d’autres avaient déjà montré : des taux plus élevés de dépression étaient associés à plus de temps sur les réseaux sociaux et à la cyberintimidation.

De l’avis de Holly Scott, psychologue à l’Université de Glasgow, « les prochaines étapes importantes consistent à comprendre, du point de vue des adolescents, quels sont les avantages et les défis qu’offrent les réseaux sociaux, afin que nous puissions tirer parti de ces preuves que les mesure en heures par jour. jour ». Ceci, afin de « développer une vision fondée des opportunités et des barrières que le monde social en ligne 24/7 d’aujourd’hui peut créer pour nos jeunes ».

A lire aussi :