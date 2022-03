Illfonic annonce Ghostbusters : Spirits Unleashed

Illfonic (Predator : Hunting Grounds, Evolve, Friday 13th : The Game ou encore Star Citizen) a récemment annoncé le développement de Ghostbusters : Spirits Unleashed.

Inutile de dire que le jeu est basé sur l’univers des célèbres films Ghostbusters qui remontent aux années 80 du siècle dernier.

Les Américains d’Illfonic ont récemment révélé le développement de Ghostbusters : Spirits Unleashed, leur prochain jeu qui sera influencé par les films fantastiques du même nom (ou en portugais, Ghostbusters).

Avec une date de sortie pas encore concrète, l’objectif d’Illfonic sera de sortir Ghostbusters : Spirits Unleashed avant la fin de cette année, pour Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 et PC.

Il est temps de commencer à régler notre canon à protons, à installer notre piège à fantômes et à ajuster le compteur PKE (Psychokinetic Energy Meter). Ghostbusters est sur le point de revenir avec Ghostbusters : Spirits Unleashed.

Ce jeu, des Américains d’Illfonic, qui est encore en développement, sera un jeu multijoueur coopératif, avec jusqu’à 4 joueurs et qui sera mis à l’épreuve dans plusieurs endroits différents, dans le but d’attraper certains des plus dangereux et les gaffeurs fantômes jamais.

L’idée sera de faire travailler les joueurs en coopération afin d’abord d’identifier le fantôme et sa localisation puis d’essayer de le piéger dans leur piège fantôme. Tout cela, pour éviter la panique générale dans la population de la ville.

Cependant, le jeu a un autre aspect : le joueur peut porter l’ectoplasme d’un fantôme et ainsi, être celui qui effrayera les citoyens imprudents. En tant que fantôme, et afin d’échapper aux Ghostbusters, le joueur disposera de certains des pouvoirs propres à ces apparitions, à savoir la capacité de voler ou de se téléporter entre les failles spatio-temporelles.

Vous pourrez également posséder divers objets, essayant ainsi de passer inaperçu auprès des Ghostbusters et parvenant à effrayer beaucoup plus les citoyens de la ville.

Le quartier général emblématique de Ghostbusters est également présent dans le jeu et sera l’endroit où les joueurs pourront personnaliser leurs chasseurs de fantômes. Il y aura également la possibilité de s’entraîner à l’utilisation de l’arme à protons ainsi que d’installer des MODs qui la rendront plus puissante. D’autre part, nous pourrons également personnaliser les fantômes que nous utilisons, avec leurs compétences et capacités respectives.

Et j’allais oublier… le mythique Ecto-1 sera aussi de retour avec Ghostbusters : Spirits Unleashed.

Winston Zeddemore sera présent dans le jeu (incarné par l’acteur Ernie Hudson) et c’est lui qui nous confiera certaines des missions à accomplir lorsque nous irons sur le terrain. Cependant, de nombreuses autres surprises attendent les joueurs, comme les retrouvailles avec Ray Stantz (joué par Dan Aykroyd dans les films originaux).

Dans les modes en ligne et hors ligne, lorsque l’équipe n’est pas complète avec des humains, les personnages restants seront contrôlés par l’IA.

Comme dernière note de curiosité, Ghostbusters : Spirits Unleashed permettra le jeu croisé.

Ghostbusters : Spirits Unleashed sortira avant la fin de cette année, sur Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 et PC.