Hubble a découvert le système solaire le plus éloigné et le plus ancien à ce jour… a déclaré la NASA

La NASA, le 23 mars, a promis une « découverte passionnante » digne d’entrer « dans le livre des records ». Il n’a pas précisé, mais a promis que « la découverte de Hubble élargira non seulement notre compréhension de l’univers, mais créera également un domaine d’investigation passionnant pour l’avenir de Hubble et du télescope James Webb récemment lancé ». Eh bien, voici la surprise!

Hubble vient de découvrir le système solaire le plus éloigné et le plus ancien à ce jour.

Le télescope spatial Hubble de la NASA a franchi une nouvelle étape extraordinaire : détecter la lumière d’une étoile qui existait dans le premier milliard d’années après la naissance de l’univers dans le big bang – l’étoile la plus éloignée jamais vue.

La découverte a été faite à partir de données collectées lors du programme RELICS (Reionization Lensing Cluster Survey) de Hubble, dirigé par le co-auteur Dan Coe au Space Telescope Science Institute (STScI).

A 12,9 milliards d’années-lumière…

« Earendel » est un vieux mot anglais qui signifie « étoile du matin » ou « lumière montante » et c’est le nom que l’équipe de Brian Welch a choisi pour l’étoile la plus éloignée que nous ayons jamais détectée.

Le nom est juste car il s’agit bien d’une lumière en croissance : un système planétaire qui a émergé à peine 900 millions d’années après le Big Bang.

Lentille gravitationnelle… qui nous montre un univers « impossible »

En gros, la lentille gravitationnelle se forme en raison d’une distorsion de l’espace-temps causée par la présence d’un corps massif entre un objet et un observateur. De telles « lentilles » se forment lorsque la lumière d’objets lumineux distants se courbe autour d’un objet massif (plus généralement une galaxie, d’où le nom de galaxie) entre l’objet émetteur et récepteur (et est amplifiée).

De cette façon, en balayant bien le ciel, on peut voir des choses éloignées qui se trouvent derrière des objets relativement plus proches.

Ainsi, en utilisant ce phénomène et grâce à Hubble, des chercheurs ont identifié une étoile (un système d’une ou deux étoiles) dont la masse est estimée à environ 50 fois celle du Soleil. La découverte est exceptionnelle car le « redshift » est de 6,2.

« Redshift » est l’effet qui nous permet de déduire la distance aux objets astronomiques. Plus le nombre est élevé, plus loin. Les observations précédentes d’étoiles individuelles plus éloignées avaient des décalages vers le rouge de 1,5 au maximum.

Une étoile ancienne… très ancienne !

Il est vrai que les détails précis de la température, de la masse et des propriétés spectrales de l’étoile restent inconnus, mais la découverte matérialise quelque chose que nous ne pouvons que deviner jusqu’à présent.

Alors maintenant, la balle est du côté du dernier télescope, le James Webb. Cet incroyable appareil, qui a coûté 10 milliards de dollars, a le pouvoir de changer à jamais notre façon de comprendre la science planétaire.

Avec Webb, nous espérons confirmer qu’Earendel est bien une star, en plus de mesurer sa luminosité et sa température. Nous espérons également découvrir que la galaxie Sunrise Arc manque d’éléments lourds qui se forment dans les générations d’étoiles suivantes. Cela suggère qu’Earendel est une étoile rare, massive et pauvre en métal. Ces détails limiteront son type et son stade dans le cycle de vie stellaire.

a expliqué Coe.