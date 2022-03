1MORE ComfoBuds Mini – petits écouteurs avec suppression active du bruit jusqu’à 40 dB

Écouter de la musique, un podcast ou communiquer avec n’importe qui n’importe où est désormais une nécessité pour de nombreuses personnes. La liberté des gadgets Bluetooth est essentielle pour que cela se produise et ce sont les écouteurs, les petits écouteurs qui sont attachés à notre oreille, qui ont gagné en importance ces dernières années.

Les 1MORE ComfoBuds Mini apparaissent comme une option intéressante sur ce marché car ils sont livrés avec Bluetooth 5.2, une suppression active du bruit jusqu’à 40 dB et une autonomie de 6 heures.

Écouteurs 1MORE ComfoBuds Mini

Les 1MORE ComfoBuds Mini sont de petits écouteurs mesurant seulement 3,7 g et 17 x 15 x 13 mm. Ils sont équipés du Bluetooth 5.2 garantissant une reproduction de qualité jusqu’à 10 mètres de distance et surtout l’absence de décalage de reproduction. Ainsi, ils sont idéaux pour regarder une vidéo ou un film sans que le son ne soit désynchronisé avec l’image.

Les haut-parleurs ont une impédance de 32 ohms et sont compatibles avec la technologie AAC/SBC.

Pour le transport et le chargement, les 1MORE ComfoBuds Mini disposent d’un boîtier de 56,5 x 50 x 24 mm qui pèse 34,9 g. Cette box offre une charge rapide et une charge sans fil. Selon les indications du constructeur, 10 minutes de charge permettront d’obtenir 1h30 d’écoute musicale.

De plus, chaque casque entièrement chargé devrait pouvoir offrir jusqu’à 6 heures d’autonomie et le boîtier fournira encore 24 heures supplémentaires.

L’annulation active du bruit, ANC, est également l’un des aspects importants de ce produit, car il promet d’annuler jusqu’à 40 dB de bruit.

L’utilisateur aura à sa disposition 3 modes d’utilisation, avec ANC activé au maximum, le mode ANC moyen, qui permet à l’utilisateur de communiquer facilement avec d’autres personnes, mais tout de même les bruits faibles sont éliminés, il dispose du mode WNR (résistant au vent) et un dernier mode où tout cela est désactivé.

De plus, les 1MORE ComfoBuds Mini incluent des commandes tactiles pour répondre et rejeter des appels, arrêter ou lire du multimédia, entre autres options. Tous, également contrôlés via l’application.

prix et disponibilité

Le 1MORE ComfoBuds Mini peut être acheté en noir et blanc avec un coupon de réduction disponible sur la page de vente. Son prix est de 90,21€ TTC et frais de port compris.

