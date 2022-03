Google Chrome 100 est là pour tout le monde et apporte une nouvelle icône pour Mac, iPad et iPhone

Bien que dans l’écosystème Apple Safari soit le plus utilisé, car le plus rapide, il n’est pas le plus complet. Rien ne vaut Google Chrome, bien qu’il soit toujours un gourmand de fonctionnalités. Cependant, version après version, Google a amélioré ses performances, sa voracité et la version 100 s’est rapprochée de la apparence et sensation Apple.

Chrome atteint la version 100 pour tous les systèmes d’exploitation et la nouveauté la plus visible est une icône repensée. Une icône que l’on pourra bientôt voir aussi bien sur Mac que sur iPhone ou iPad.

100 versions de Google Chrome… félicitations !!!

Bien qu’il y ait eu des mises à jour constantes depuis son introduction, et nous nous souvenons de ce jour en 2008, le navigateur du géant de la recherche est à la version 100.

Ainsi, pour commémorer cet événement, Chrome a mis à disposition une chronologie, qui montre comment le navigateur a évolué au fil des ans.

La dernière mise à jour de l’icône du navigateur remonte à 2014, donc il y a environ huit ans.

Désormais, avec cette version, l’icône est nettement plus lumineuse, contient moins d’ombres et a un léger reflet sur le fond blanc qui l’encadre.

Parmi les nouveautés présentées, un avertissement apparaît lorsque l’utilisateur ferme plusieurs onglets simultanément afin d’éviter une fermeture intempestive. Il y a des améliorations dans agent de chaîne, il existe également des ajustements sur iOS et Android, afin d’économiser les données. La version apporte également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour les programmeurs.

Quant aux autres nouvelles, la vérité est que Chrome apporte généralement des modifications progressivement et régulièrement, dont beaucoup au niveau du serveur, nous ne voyons donc pas de changements importants dans le navigateur.

Ce que cette version de Chrome inclut est la solution de 28 failles de sécurité qui étaient présentes dans l’application.

Sans aucun doute, la 100e version d’un navigateur est un anniversaire avec lequel il faut compter. Un navigateur plein d’astuces, dont beaucoup sont inconnues, qui avec ce changement d’icône célèbre une étape importante dans son développement.