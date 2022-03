Réseau Mobi.E : Il y a 27 nouvelles bornes de recharge de différentes puissances

Le réseau Mobi.E, ou Electric Mobility Network, est un réseau de bornes de recharge universellement accessibles, interopérables et centrées sur l’utilisateur pour les véhicules électriques. Actuellement, le réseau compte plus de 2 500 bornes de recharge à travers le pays, dont plus de 600 pour la recharge rapide ou ultra-rapide, c’est-à-dire que leur puissance est supérieure à 22 kW.

Selon des informations récentes, il existe 27 nouvelles bornes de recharge de différentes puissances.

Réseau Mobi.E : Nouveaux emplacements de recharges électriques

8 bornes de recharge ultra-rapide en : 1 à Cascais (Estrada Nacional 249, km 4) 2 à Felgueiras (Rua TC António Emídio Moreira Peixoto et R. Prof. Joaquim Barros Leite) 1 à Lagos (Urbanisation Varandas de São João, Lot 14) 1 à Loures (Rua Almirante Gago Coutinho) 1 à Santo Tirso (R. dos Trabalhadores do Arco) 1 à Torres Vedras (Rua António Augusto Cabral, nº 17) et 1 à Vila Nova de Gaia (A1, km 295,7, Nord/Sud) ;

13 bornes de recharge rapide en : 1 à Águeda (Quinta da Alagoa) 1 à Almeida (Sítio da Represa) 1 à Azambuja (rue EPAC) 1 à Braga (Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires) 1 à Bragance (Avenida Sá Carneiro) 1 à Caldas da Rainha (Avenida Infante D. Henrique, 30) 1 à Cascais (Estrada da Mata da Torre, EN 249) 2 à Figueira da Foz (Avenida das Olaias, 27) 1 à Mealhada (EN1, km 234) 1 à Palmela (Avenida António Velge, EN 252, Km 15 +460) 1 à Santa Maria da Feira (602 Rua do Murado) 1 à Viseu (EN 229, km 80+700, Nord/Sud) ;

6 bornes de recharge semi-rapide à : 1 à Braga (R. Qta. de Passos, 133) 2 à Cascais (Rue de Catembe, 165) 2 à Chaves (rond-point à rayons X) 1 à Mealhada (EN1, km 234).



Le Réseau Mobi.E vous permet de recharger votre véhicule dans n’importe quelle borne de recharge du Réseau (Continente, Açores et Madère), quel que soit l’Opérateur de Borne de Recharge (OPC) ou le Titulaire de Borne de Recharge (DPC) respectif, à condition que vous disposiez d’un contrat actif avec tout commerçant d’électricité pour la mobilité électrique (CEME).

Le réseau comprend : Toutes les bornes de recharge à accès public et à accès privé installées par l’un ou l’autre des OPC ; Bornes de recharge à accès privatif connectées au réseau au choix de la DPC.