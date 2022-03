Redex : Trust présente sa nouvelle souris sans fil et rechargeable pour les gamers exigeants

Les accessoires technologiques sont l’un des aspects les plus importants pour de nombreux utilisateurs. Et c’est encore plus vrai sur certains segments, comme dans le monde du gaming.

En ce sens, et en pensant aux clients, la marque Trust a maintenant présenté sa nouvelle souris GXT 980 Redex. C’est un appareil sans fil et rechargeable, idéal pour les joueurs les plus exigeants.

Trust Redex est la souris parfaite pour les gamers

La société néerlandaise Trust a récemment présenté son nouvel accessoire pour le marché technologique. Voici Redex, une nouvelle gamme de souris sans fil et rechargeables conçues avant tout pour satisfaire tous les besoins des joueurs les plus exigeants.

Selon l’entreprise, pour tout joueur, il est essentiel d’avoir une bonne souris qui allie sensibilité, fiabilité et style. Et avec ces fonctionnalités, les joueurs ont tout ce dont ils ont besoin pour obtenir plus de performances de jeu. A ce titre, Trust a développé la GXT 980 Redex, les nouvelles souris gaming qui offrent toutes les fonctionnalités attendues d’un appareil professionnel, mais à un prix plus compétitif.

Trust Redex est livré avec une batterie intégrée qui offre aux utilisateurs jusqu’à 50 heures de jeu continu, sans avoir besoin de recharger pendant cette période, et avec cette fonctionnalité, le lecteur atteint une plus grande autonomie. L’équipement peut également prendre en charge une portée de 10 mètres et s’adapte à n’importe quelle configuration de jeu.

Il dispose d’un capteur optique réglable de 200 à 10 000 dpi et les commutateurs mécaniques Kailh garantissent une énorme durabilité, car ils fournissent jusqu’à 80 millions de clics. La possibilité de configurer la sensibilité de la Trust GXT 980 Redex, ainsi que ses boutons programmables, qui permettent de créer des raccourcis rapides pour n’importe quel jeu, en font la souris idéale pour tout type de joueur et adaptable à tout type de jeu, de stratégie, aux FPS, ainsi qu’aux jeux MOBA (Multiplayer Online Battle Arena).

De plus, sa dernière technologie garantit une faible latence à la fois filaire et sans fil, permettant une réponse rapide et instantanée du joueur.

Le logiciel Trust GXT 980 Redex permet de faire varier l’éclairage RVB, ce qui facilite l’association de l’appareil avec les autres accessoires utilisateur. Il dispose également d’un interrupteur marche/arrêt LED pour qu’il s’éteigne rapidement une fois le jeu terminé.

Et comme le poids est aussi un aspect très important, cette souris est assez légère et ne pèse que 86 grammes.

Le GXT 980 Redex est disponible au prix de 39,99 €. Vous pouvez en savoir plus sur l’équipement ici.