La Chine s’apprête à marteler son industrie de la diffusion en direct de 30 milliards de dollars avec de nouvelles restrictions

En un mot : la diffusion en direct est une grosse affaire en Chine. C’est une industrie d’une valeur estimée à 30 milliards de dollars, mais les autorités se préparent à imposer aux streamers de nouvelles réglementations, notamment en limitant le montant d’argent qu’ils peuvent recevoir des fans et en resserrant les restrictions sur le type de contenu qu’ils peuvent diffuser.

Citant des personnes proches du dossier, le Wall Street Journal rapporte que les autorités chinoises rédigent actuellement la nouvelle réglementation, qui plafonnera le montant que les internautes peuvent donner aux diffuseurs en direct. De plus, les créateurs de contenu auront des limites quotidiennes sur le montant qu’ils peuvent recevoir des fans et ils pourraient voir un resserrement des règles de censure déjà strictes.

Selon le China Internet Network Information Center, géré par l’État, environ 70% des internautes chinois se connectent aux services de diffusion en direct, ce qui a attiré plus de 700 millions de personnes l’année dernière. Alors que de nombreux streamers gagnent des commissions sur les produits qu’ils promeuvent, la plupart comptent sur des pourboires et des cadeaux virtuels pour leurs revenus, qui dans certains cas peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars chaque jour – limiter leur potentiel de gain ne sera pas bien accueilli par les créateurs et leurs équipes.

La Chine exerce depuis longtemps un contrôle sur ce que ses citoyens voient en ligne. Son grand pare-feu est conçu pour réguler Internet, et il a une multitude de règles liées aux jeux vidéo et à ce qui peut apparaître dans les titres – le sang, même le sang vert, est interdit. Les régulateurs vérifient le contenu en ligne pour s’assurer qu’il respecte les «valeurs socialistes fondamentales», interdisent aux moins de 16 ans de diffuser en direct et ont limité le temps pendant lequel les mineurs peuvent jouer à des jeux en ligne à une heure les vendredis, week-ends et jours fériés.

Dans un autre exemple de censure chinoise, nous avons entendu parler l’année dernière de certaines des activités étranges interdites sur les chaînes WeChat de type TikTok, y compris la bonne aventure, les tirs à l’intérieur des boîtes de nuit et des salons de massage des pieds, deviner le sexe avant la naissance d’un bébé, consommer des chaussettes ou nouilles instantanées faites avec de l’eau restante après avoir lavé les pieds et secoué les hanches.