Selatis: PJ pour stratagème frauduleux connu sous le nom de « CEO Fraud »

L’enquête de la PJ a débuté mi-2020, avec la pratique répétée de délits d’escroquerie informatique, d’accès illégitime, de falsification informatique, de falsification de documents, de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs.

Selon la police judiciaire (PJ), un réseau de hackers qui simulait la vente en ligne de matériel de protection contre le COVID-19 a été démantelé, dans un stratagème frauduleux connu sous le nom de « CEO Fraud ».

PJ : Le modus operandi consistait en un stratagème connu sous le nom de « CEO Fraud »

Les prévenus, 20 hommes et 5 femmes, 10 de nationalité portugaise et 15 de nationalité étrangère, âgés de 20 à 60 ans, sont soupçonnés de « pratique répétée de délits de fraude informatique, accès illégitime, faux informatique, faux en écritures », blanchiment d’argent et association de malfaiteurs ».

Le modus operandi consistait en un stratagème frauduleux dit « CEO Fraud », caractérisé par un accès illégitime aux systèmes informatiques des entreprises, réussissant ultérieurement à surveiller et remplacer leur activité commerciale.

Dans le commerce international, durant la période de la pandémie de COVID-19, profitant du fait que les relations commerciales se déroulaient de manière numérique, des agents criminels ont réussi à accéder, des manières les plus diverses, notamment par le biais de logiciels malveillants, aux boîtes e-mail des entreprises. .

Remplaçant les vraies entreprises, les suspects ont créé plusieurs adresses e-mail frauduleuses, modifié les détails de paiement et incité les victimes à effectuer d’importants transferts d’argent vers des comptes bancaires qu’ils contrôlaient et destinés au blanchiment d’argent.

Dans le même temps, les mêmes agents criminels ont créé des «sites Web» qui simulaient des entreprises existantes dédiées à la commercialisation de produits de protection individuelle, tels que des gants en latex, des combinaisons de protection, des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique et après avoir reçu des contacts des entreprises intéressées. , les a contactés par e-mail ou par téléphone, concluant des accords à condition de faire un paiement anticipé.

Des virements bancaires ont été effectués sur des « Mule Accounts » ouverts à cet effet et les victimes, pour la plupart des étrangers, ont fini par ne jamais recevoir aucune marchandise.

Au total, environ 50 comptes bancaires nationaux ont été utilisés pour le blanchiment d’argent, dont la perte d’actifs dépasse déjà 1 million 300 000 euros.

Les détenus seront présentés aux autorités judiciaires compétentes, pour l’application des mesures coercitives nécessaires.