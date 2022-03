Dyson dévoile des écouteurs antibruit qui pompent l’air filtré

WTF ? ! Avez-vous déjà souhaité que vos écouteurs antibruit vous fassent ressembler à un personnage Cyberpunk 2077 tout en filtrant l’air que vous respirez ? C’est assez improbable, mais cela n’a pas empêché Dyson de proposer un produit qui atteint ces objectifs ambitieux.

Les écouteurs purificateurs d’air Dyson Zone feront que les porteurs se démarqueront encore plus que s’ils portaient le masque facial Zephyr de Razer, étant donné la façon dont il s’enroule autour d’une grande partie de la tête. Mais ressembler à un donneur de quête de Shadowrun a ses avantages : Dyson dit qu’il est idéal pour la vie en ville, capable de bloquer les polluants tels que les gaz, les allergènes et les particules, ainsi que les bruits indésirables.

La visière amovible sur la moitié inférieure de l’appareil est une version miniaturisée de la technologie de filtration de l’air de Dyson. L’air est aspiré à travers les oreillettes, filtré et acheminé vers la visière, où il est soufflé dans le nez et la bouche du porteur. Il existe trois niveaux différents de purification de l’air qui peuvent s’ajuster automatiquement (en mode Auto) en fonction de ce que vous faites.

La visière se trouve devant le visage plutôt que de créer un joint autour de lui, bien qu’il y ait une pièce jointe séparée si vous préférez ou avez besoin d’un contact complet. Il se connecte aux écouteurs à l’aide d’aimants, et il y a des charnières pour le rabattre afin que vous puissiez parler aux gens sans crier à travers un masque.

Dyson affirme que la zone peut filtrer 99 % de la pollution par les particules et que les filtres non réutilisables devront être remplacés après environ un an, en fonction de leur niveau d’utilisation.

En plus d’être un système de filtration de l’air, le Zone est également la première incursion de Dyson dans le monde audio. La société affirme qu’une équipe d’ingénieurs du son et d’acousticiens a travaillé ensemble pour que les écouteurs créent « un excellent son dirigé par des mesures, soutenu par des essais d’écoute approfondis », offrant « une reproduction fidèle à la volonté des musiciens ou des créateurs ».

Il existe trois modes ANC pour annuler le son ambiant : Isolation, bloquant la plupart des bruits ; Transparence, permettant des sons clés tels que des sirènes et des annonces ; et Conversation, quelles activités lorsque vous laissez tomber la visière. Ce dernier mode désactive également la purification de l’air et amplifie le son des voix. Les écouteurs se chargent via USB-C et se connectent à l’application Dyson Link.

Contrairement aux masques tels que le Zephyr de Razer, l’option alimentée par batterie de LG et le Xupermask similaire et tout aussi étrange de Will.i.am, la zone Dyson n’a pas été créée en réponse à Covid-19 – Dyson dit qu’elle a été en développement pendant six ans. De plus, la taille minimale des particules que ses filtres peuvent bloquer est de 0,1 micron, beaucoup plus grande que les virus tels que le coronavirus.

Dyson n’a jamais dit combien coûterait la Zone ; le Xupermask similaire commence à 299 $. Il sera disponible en ligne et en magasin plus tard cette année.