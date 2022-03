Apple cessera de réparer les iPhone perdus ou volés

Un iPhone Apple volé ou perdu peut souvent se retrouver sur n’importe quel site de vente en ligne à des prix relativement inférieurs à ceux qui sont officiellement vendus, qu’ils soient neufs ou reconditionnés.

Le processus de réparation d’iPhone deviendra cependant plus restreint et les équipements considérés comme volés ou perdus ne seront plus acceptés.

Les techniciens de réparation Apple refuseront désormais de réparer les iPhones qui ont été signalés comme volés ou perdus, selon MacRumors.

Apple aura envoyé une note aux magasins officiels et aux fournisseurs autorisés avec une indication explicite de ne pas accepter un appareil pour réparation s’il y a une alerte via les systèmes internes (MobileGenius ou GSX) qu’il a été marqué comme perdu.

L’iPhone volé n’est pas réparé

On ne sait pas comment cette vérification sera effectuée, mais cela devrait se faire via l’IMEI d’un appareil par rapport au registre des appareils de la GSMA lorsqu’un client arrive avec l’appareil pour réparation.

Le registre des appareils GSMA est une base de données mondiale où les propriétaires peuvent enregistrer l’IMEI de leurs appareils et leur attribuer un statut comme perdu, volé, obtenu frauduleusement ou même si l’appareil est soumis à un plan de paiement.

Apple limite déjà la réparation

Apple limite actuellement la réparation de ses appareils si l’utilisateur ne parvient pas à désactiver la fonction Localiser mon iPhone.

Ces mesures pourraient garantir, en quelque sorte, plus de sécurité pour les utilisateurs et, notamment pour les consommateurs, qui seraient découragés d’acheter des appareils d’occasion en dehors des sources officielles et autorisées, dont la provenance pourrait être le vol.

Pourtant, de nombreux réparateurs d’appareils Apple non officiels ne feront pas une telle vérification, mais dans ce cas, il n’y aura aucune garantie Apple concernant l’annulation.

On sait également que l’entreprise est peut-être sur le point d’introduire une nouvelle façon de vendre ses produits, par le biais d’un service d’abonnement.